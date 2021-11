Qualificazioni mondiali Italia fermata sullo 0-0 a Belfast, la Svizzera batte 4-0 la Bulgaria ed è qualificata

A Belfast, all’incrocio per il, l’cade all’ultima curva, ora dovrà passare attraverso i play-off, per andare al mondiale del. paga la mancata vittoria sullae i due rigori sbagliati con la. Gli uomini diin avvio di partita cercano subito la porta,dopo nemmeno un minuto conquista un angolo , senza esito. Dopo pochi secondiper, passaggio che non si completa. In evidenza ancoraal 4, ma è in fuorigioco. Poi al sesto la prima vera occasione azzurra, bella imbeccata diper, il tiro cross non sorprende. Ancora due minuti esi sacrifica, prende un giallo con un fallo per fermare il pericoloso contropiede dei padroni di casa. Al nono traversone di, brivido per gli irlandesi, manon viene favorito da un rimpallo.al tiro conpalla troppo centrale. L’Italia prosegue a spingere, ma non punge fino in fondo, anche quandosi libera in area con primo dribbling, ma poi conclude male al 37esimo. Non passa neanche un minuto esi presenta solo davanti al portiere avversario, tira, ma il pallone non passa , ed era comunque fuorigioco.

I CORI PER GIAMPERO GALEAZZI

I 500 -600 italiani presenti a Belfast, sin dal pre-gara, hanno dedicato cori al ricordo di Giampiero Galeazzi, recentemente scomparso. E persino alcuni irlandesi hanno partecipato ai cori. Nel finale del tempo ci prova l’Irlanda del nord, con due palloni spioventi in area da angolo e calcio di punizione, ma la difesa italiana è reattiva. Si va al riposo sullo zero a zero, stesso risultato di Lucerna, dove si affrontano Svizzera e Bulgaria.





IL SECONDO TEMPO, SI APRE CON LE CATTIVE NOTIZIE DA LUCERNA

Si comincia con Cristante che sostituisce Tonali, e con un destro di Insigne largo. Poi emozioni incrociate Donnarumma molto bene su Saville, ma arriva la notizia del gol della Svizzera. Siamo appena al 46esimo. L’Italia deve segnare per forza, ora è indietro in classifica. Ci prova con palle alte, sulle quali i verdi di casa sono veramente forti. Al minuto 53 ammonito Magnesis. Una conclusione parata di Berardi, mentre c’è il raddoppio della Svizzera sulla Bulgaria. Chiesa vicino al gol, un bel sinistro a giro non trova lo specchio della porta. Mancini prova a cambiare l’inerzia della gara, entra Belotti per Barella. Un gol della Svizzera viene annullato, ma qualche minuto dopo, al 75esimo ci sarà il 3-0, con il quale non ci basterebbe vincere per 1-0. Bernardeschi rileva Insigne, Locatelli entra per Jorginho. Ancora un cambio Scamacca dentro per Emerson, ma il risultato è un ‘ occasione per Dallas. Il portiere irlandese perde troppo tempo e viene ammonito. Negli istanti finali rischiamo di prendere gol, salva Bonucci sulla linea, mentre la Svizzera fa il 4-0.