Quarti di finale di Coppa Italia: Questa sera in programma Fiorentina-Bologna, domani il derby Roma-Lazio e Milan-Atalanta

Oggi si apre il programma dei quarti di finale di coppa Italia, si parte questa sera alle 21 con Bologna-Fiorentina, mercoledì si giocheranno il derby tra Lazio e Roma e Atalanta-Milan, giovedì Juventus-Frosinone. Questi gli arbitri designati per le partite: L'atteso derby di Roma è stato affidato a Orsato, per Juventus-Frosinone c'è Sacchi, Di Bello arbitrerà Milan Atalanta, mentre Fiorentina-Bologna è stata affidata a Marchetti.





FIORENTINA-BOLOGNA

La prima parte di stagione di Fiorentina e Bologna è stata sicuramente positiva, anzi, soprattutto per il Bologna decisamente sopra le aspettative. Arrivano però entrambe a questo appuntamento un po' in difficoltà: La Fiorentina ha perso l'ultima di campionato contro il Sassuolo mentre il Bologna ha raccolto solo 1 punto nelle ultime due partite contro Udinese e Genoa. Il primo incontro stagionale tra le due squadre sorride alla Fiorentina, il 12 novembre scorso in campionato i viola hanno battuto 2-1 i rossoblù grazie ai gol di Bonaventura e Nico Gonzalez. Anche in questo caso si giocherà a Firenze, i padroni di casa hanno il vantaggio del sostegno del pubblico, ma tutto lascia pensare ad una sfida davvero molto equilibrata.





ROMA-LAZIO MERCOLEDI' ALLE 18

Una stagione altalenante quella che stanno vivendo le squadre della capitale ma quando c'è il derby tutto il resto conta poco. Coppa Italia o campionato questa partita ha una storia a sé e come detto anche dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri, "non interessa il passaggio del turno ma vincere la partita per la gioia della gente". La sorpresa per i biancocelesti potrebbe regalarla Luis Alberto, tornato per la prima volta a lavorare in gruppo. Non è da escludere la sua presenza dall'inizio. Pessimismo invece sui recuperi di Zaccagni e Isaksen. In casa Roma invece in porta potrebbe toccare nuovamente a Svilar, davanti a lui, Mourinho è pronto a lanciare il terzetto difensivo composto da Huijsen, Mancini e Kristensen, confermati Lukaku e Dybala in attacco.





MILAN-ATALANTA MERCOLEDI' ALLE 21

Il derby lombardo insieme a Roma-Lazio è sicuramente il match più interessante e incerto, a San Siro i rossoneri partono favoriti e ora che il campionato sembra essere praticamente andato, la coppa Italia può diventare un vero obbiettivo per il Milan. Stefano Pioli potrebbe scegliere Matteo Gabbia insieme a Calabria, Simon Kjaer e Theo Hernandez in difesa, in attacco, invece, insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao ci dovrebbe essere Luka Jovic. L'atalanta dopo essere arrivata ad un passo dal titolo per ben due volte negli ultimi anni, non ha intenzione di tirarsi indietro e Gasperini schiererà la miglior formazione possibile per far male al Milan. Tra i titolari dovrebbe esserci anche l'ex De Ketelaere che arriva da un grande periodo di forma.





JUVENTUS-FROSINONE GIOVEDI ALLE 21

La Juventus, dopo aver archiviato la doppia sfida con la Salernitana tra ottavi di coppa e campionato, si prepara ai quarti di finale di giovedì contro il Frosinone, con vista sulla semifinale contro la vincente del derby di Roma. Il ginocchio di Chiesa si è sgonfiato, ma nella giornata di lunedì ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per il Frosinone, il grande assente a centrocampo dovrebbe invece essere Rabiot. Per il francese, sovraccarico al flessore della coscia destra. Cambiaso, invece, sta smaltendo l'influenza, ha lavorato all'interno e non fuori con la squadra e, anche lui, è da valutare. Il Frosinone invece vuole continuare a stupire e dopo aver battuto agli ottavi il Napoli al Marona 4 a 0, non si tirerà nemmeno allo Juventus Stadium. Di Francesco è pronto a schierare i titolari gli ex Soulé e Kaio Jorge.