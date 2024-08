Questa è l’estate dei prezzi pazzi, calano i biglietti aerei, ma è boom per i pacchetti vacanza, per Assoutenti i listini sono in altalena Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Lo scorso anno ci lamentavamo per i prezzi dei biglietti aerei che schizzavano alle stelle, quest’anno si assiste all’effetto opposto: un calo del 15%. Ma è solo uno degli esempi di questa estate da prezzi pazzi, con andamenti che secondo Assoutenti, sono apparentemente incomprensibili. Gli esempi possono arrivare dall’olio d'oliva che sale e da quello di semi che scende, ma anche dai già citati prezzi dei biglietti aerei in discesa libera e costi dei pacchetti vacanza che invece, aumentano vertiginosamente.





Prezzi in calo

Il riscontro sui prezzi arriva dall’analisi dettagliata sui dati Istat sull'inflazione di luglio, fatta da Assoutenti che parla di "totale disomogeneità" non sempre giustificata dalla stagionalità. Se si guarda agli alimentari, l'olio d'oliva è il prodotto che ha subito il più alto rincaro a luglio, con prezzi in aumento in media del 35,4% su base annua, mentre segue l’andamento opposto quello dell'olio di semi, che al dettaglio scende del 12,5%. Le arance, non sono proprio un frutto estivo per eccellenza, registrano un calo del 14,5% sul 2023, gli altri agrumi del 10,1%. Ribassa anche il prezzo dei pomodori -12,8%. Calo anche per il prezzo dello zucchero, -9,7%, per il riso -4,9%, per la pasta -4,3%. Sono in discesa anche i prezzi di verdura fresca, formaggi, farina, cereali e latte conservato: meno 3%.





Gli aumenti

Ci sono prodotti che invece hanno subito in luglio un rincaro come l'insalata, +8,6% rispetto allo scorso anno, il caffè che sale del 6%, la carne ovina e caprina +4%. Prezzi all’insù anche per i molluschi freschi + 3,9%, cacao e cioccolato in polvere +3,8%, i prodotti di gelateria e pasticceria + 3,7%, le patate + 3,3%.





Le tariffe aeree

Solitamente l’estate è il periodo in cui il prezzo dei biglietti aerei sale di più, ma non quest’anno, che a luglio, secondo l’elaborazione dei dati Istat sull’inflazione fatto da Assoutenti sono calati in media del 15,6% per i voli internazionali rispetto a luglio 2023, il 15,2% in meno per i voli nazionali, e il 13,5% in meno per quelli europei. Confermate così le analisi che chi acquista un biglietto last minute risparmia sensibilmente rispetto a chi il biglietto sulla stessa tratta lo compra con largo anticipo. Se acquistare un biglietto aereo costa meno, andare in vacanza scegliendo un pacchetto sosta molto di più. Ben il 29,9% rispetto a luglio dello scorso anno.





Elettronica

Infine il settore dell'hi tech e dell'elettronica conferma i cali. Gli apparecchi per la telefonia mobile - 16,2%, pc portatili, palmari e tablet -14%, gli elettrodomestici per la pulizia della casa -11,8%, quelli per la cottura cibi -7,9%, le macchine da caffè -6,2%. Per contro aumentano i costi per i supporti per registrazioni di suoni, immagini e video, + 19%.