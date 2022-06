Radio Zeta diventa un'emittente radiofonica nazionale

Radio Zeta-Generazione Zeta, dal 25 maggio scorso, è a tutti gli effetti, un’emittente radiofonica nazionale in FM ed in DAB a seguito dell’acquisizione della concessione/autorizzazione nazionale dalla soc. Monradio srl, denominata Radio Orbital, ex radio “Voice Of America”.





Da oggi, dunque, Radio Zeta-Generazione Zeta non è più un’emittente locale e potrà essere ascoltata finalmente su tutto il territorio nazionale.





Così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci: “Radio Zeta è sempre stata un’importantissima super station. Dal 25 maggio Radio Zeta a tutti gli effetti è la diciottesima Radio Nazionale. Sono emozionato”.