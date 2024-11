Radio Zeta Future Hits Live 2025: domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. Biglietti disponibili!

Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta torna per la sua 4a edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma.

Sono ufficialmente aperte le prevendite per l’attesissima edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live. Il festival, diventato un punto di riferimento per la musica live in Italia e simbolo dell’inizio dell’estate, porterà sul palco un cast eccezionale di artisti pronti a incantare il pubblico con esibizioni indimenticabili. Una serata che celebrerà i grandi successi di oggi e di domani, consolidando il ruolo di Radio Zeta come voce di riferimento per le nuove generazioni.

I biglietti per il Radio Zeta Future Hits Live 2025 sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2025-foro-italico-19490253/

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL25