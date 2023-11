Ragazzi scomparsi in Veneto, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

L’ipotesi è quella di tentato omicidio. A spiegarlo è una nota della Procura di Venezia, secondo cui l’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta in seguito alla denuncia di scomparsa dei due ragazzi e in base al primo esito delle indagini, per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti. Accertamenti che sono delicatissimi, come afferma la stessa Procura, riferendo che sono in corso anche alcune perquisizioni. Una di queste anche a casa di Filippo Turetta, a Torreglia, in provincia di Padova.





LE RICERCHE PROSEGUONO

” ha detto l'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin. Intanto sono state avviate le analisi su presunte tracce di sangue e capelli trovati nell’area industriale di Fossò, a pochi chilometri da casa della giovane, dove i due ragazzi sarebbero stati sentiti litigare in auto. Sull'esame del dna e delle immagini di sorveglianza "- ha aggiunto l'avvocato, spiegando che si tratta di dettagli sensibili ". Le ricerche dei ragazzi, scomparsi ormai da 6 giorni, proseguono. Le operazioni si concentrano in Val Pusteria, dove si setacciano boschi e casolari abbandonati e nel trevigiano, lungo il corso del fiume Piave.