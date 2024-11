Raggiunge Capo Nord in Vespa, muore in un incidente stradale nel Lodigiano, Mauro Tresoldi era solito compiere imprese sul suo scooter

Il destino era dietro l’angolo. Mauro Tresoldi, noto per le sue imprese in giro per il mondo a bordo della su Vespa 125 rossa, all’alba di ieri, venerdì 15 novembre, proprio mentre era a bordo del suo scooter. L’incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 26 all'altezza di Cavenago D'Adda (Lodi). In zona c'era nebbia, in quel momento La Vespa è finita contro un furgone in un tratto di strada priva di righe bianche perché era da poco stata riasfaltata. Il camioncino era guidato da un ex infermiere 64enne molto attivo nel volontariato. La stessa caratteristica di Tresoldi che per decenni si è prodigato in Croce Rossa prima come volontario, poi come dipendente così come, poi, in Tribunale come cancelliere penale e poi civile e, ultimamente, anche come segretario provinciale generale di Lodi della Federazione Confsal-Unsa.





Amante dei viaggi

Mauro Tresoldi aveva compiuto imprese sulla sua Vespa 125 rossa arrivando fino a Capo Nord. Spesso sottolineava: "Non ho paura di macinare chilometri fino in capo al mondo perché l'incidente lo si può fare tranquillamente anche dietro l'angolo". Ed è proprio lì che ha trovato la morte: a due passi da casa. Impegnato in "Peace on the road for Unicef", aveva percorso oltre 5mila chilometri con lo scooter per dire no alla guerra in Ucraina. Aveva fatto una staffetta della Pace Melegnano-Berna-Chambery e decine di altre imprese oltre a quella fino in Finlandia. Lo scorso dicembre era stato alla casa di Babbo Natale a Melegnano, indossando il tipico abito di Santa Claus e spiegando di essere arrivato apposta da Rovaniemi a ritirare le letterine per i doni avendo in cambio la felicità di bimbi di ogni età. Mauro Tresoldi, aveva 56 anni ed era sposato con due figli.