Raid israeliano su Gaza, decine i morti. Otto soldati austriaci di Unifil feriti al confine

Nonostante le pressioni internazionali, il parlamento israeliano ha approvato la legge che vieta qualsiasi attività dell’UNRWA, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, accusata da Tel Aviv di avere stretti legami con Hamas. Una decisione che avrà "conseguenze devastanti" per i civili secondo il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Proprio a Gaza, in queste ore, si registra un nuovo raid aereo, nel distretto settentrionale di Beit Lahia. Colpito un palazzo in cui si sarebbero trovate duecento persone. Secondo fonti mediche nella Striscia, i morti sono almeno 93, in 40 invece sarebbero ancora dispersi sotto le macerie. Numeri imprecisi per l'esercito israeliano, che fa sapere di star indagando su quanto accaduto nell'area.









RAZZO SU UNIFIL Le operazioni israeliane proseguono anche in Libano. Intensi combattimenti tra soldati e miliziani di Hezbollah sono in corso nel sud del Paese, nei pressi della cittadina di Khiam. Al confine resta stanziata anche la missione Unifil. Oggi 8 soldati austriaci in forza al contingente sono rimasti lievemente feriti a Camp Naqoura, colpiti dai frammenti di un razzo. Si tratta di abrasioni superficiali, ma il ministro della Difesa Klaudia Tanner ha condannato l'attacco, invitando tutte le parti a cessare immediatamente i combattimenti nell'area attorno alle sedi delle missioni Onu. In un comunicato, Unifil ha poi spiegato che il razzo proveniva da un'area a nord della base militare, sparato probabilmente da Hezbollah o da un gruppo affiliato.









LA NUOVA LEADERSHIP DI HEZBOLLAH

Hezbollah intanto, a poco più di un mese dall’uccisione del suo leader storico Hassan Nasrallah, ha eletto il successore. Si tratta di Naim Qassem, 71 anni, a lungo vice segretario generale del partito sciita libanese. Immediata la reazione israeliana. Di una "nomina temporanea" ha parlato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Mentre le tensioni restano altissime, prosegue la ricerca di una tregua. Secondo Axios il capo della Cia Bill Burns avrebbe discusso con Israele e Qatar, nel corso di un incontro tenutosi domenica, la possibilità di un cessate il fuoco di 28 giorni a Gaza, con il rilascio di 8 ostaggi israeliani e decine di prigionieri palestinesi.