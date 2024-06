Raid russi sull’Ucraina, colpiti depositi che contenevano arsenali di armi occidentali

Caccia polacchi e degli alleati si sono levati in volo per una missione di pattugliamento durante i raid russi della notte scorsa in Ucraina. Lo ha riferito il comando operativo delle forze armate di Varsavia che ha osservato un'intensa attività aerea a lungo raggio da parte dell’esercito della Federazione. A Leopoli colpita la base ucraina che si stava preparando a ricevere gli F16, attaccati anche magazzini che contenevano arsenali di armi occidentali, danneggiati impianti energetici. Abbiamo usato armi ad alta precisione, ha fatto sapere Mosca. Serve protezione dal cielo, ha ribadito Zelensky, la nostra capacità di difesa area non è sufficiente. Il presidente ucraino si trova a Singapore dove sta prendedo parte al Forum sulla sicurezza di Singapore al quale partecipano ministri della Difesa di tutto il mondo."L'Europa sta correndo verso la guerra come un treno guidato da un pazzo, deve essere fermata", ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban .





Mattarella parla della guerra in Ucraina e punta il dito contro Mosca

''Con l'invasione dell'Ucraina -un Paese indipendente e sovrano- la Russia ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa e scavato nuovamente un solco tra i paesi del continente che sognavamo in pace e collaborazione, liberi e democratici da Lisbona a Vladivostok. La Federazione Russa ha demolito l'architettura di sicurezza che ha garantito pace e stabilità al continente europeo per lunghi decenni, sin dagli Accordi di Helsinki della metà degli anni settanta; e ha lanciato una nuova, angosciosa, corsa agli armamenti''. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto offerto al Corpo diplomatico per la Festa della Repubblica.