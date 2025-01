Rapporto Sport 2024. Contribuisce all'1,3% del Pil, mai così tanti gli italiani che lo praticano

Sport come valore. Per la nostra salute, per la nostra vita ma anche per l'economia. È quanto emerge dal Rapporto Sport 2024 presentato dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, nell'ambito di un progetto promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, finalizzato a costruire un osservatorio nazionale dedicato al settore sportivo, che possa aiutare ad orientare le politiche e a indirizzare lo sviluppo dello sport per tutti.





AUMENTANO GLI ITALIANI CHE FANNO SPORT

I dati sono incoraggianti. Aumenta il numero di italiani che praticano attività sportiva: nel 2023 sono stati più di 37 milioni, vale a dire il 64,8% della popolazione. Tra questi, più di 16 milioni hanno praticato sport in maniera continuativa, attestando il miglior dato mai registrato, segnando un incremento di 3 milioni e mezzo negli ultimi 10 anni. Cala dunque il numero di italiani sedentari, con una percentuale che nel 2023 si attesta al 35%. Ottima, ma che può ancora essere migliorata.





IL VALORE ECONOMICO

La domanda di sport dunque cresce, così come la dimensione economica dell'intero settore, che nel 2022 ha raggiunto, nel nostro Paese, i 24,7 miliardi di euro, con un +12,6% rispetto all’anno precedente, per un contributo al PIL nazionale dell’1,38%. Aumenta anche il numero degli occupati, che salgono a 412mila operatori lungo la filiera estesa, pari al +2,6%. Ma investire nello sport è fondamentale anche sotto il profilo sociale. Basti pensare, ad esempio, all'importanza degli impianti sportivi, che possono essere utilizzati per far praticare attività ai cittadini ma anche per ospitare grandi eventi.





ABODI, CAMBIATO IL PARADIGMA

La direzione sembra, quindi, quella giusta. In una dimensione, quella sportiva, che nel nostro Paese era stata troppo a lungo messa da parte. Ma non con questo governo, come ha spiegato il Ministro Andrea Abodi." ha detto, sottolineando che la soddisfazione per gli ottimi numeri c'è, ma dura un momento, perché si sta già pensando a come lavorare per migliorarli ulteriormente. Anche per questo è stato messo a punto ilche rappresentaUn evento arrivato nel giorno in cui Jannik Sinner ha conquistato la finale agli Australian OpenE proprio il campione azzurro è un esempio del valore educativo dello sport.ha aggiunto il Ministro Abodi.