Re Carlo festeggia 75 anni, ma suo figlio Harry non ci sarà. Ecco perché...

Ci sarebbero ancora tensioni. Così, tra il principe Harry e suo padre, Re Carlo, la situazione appare molto complicata: la pace potrebbe essere molto più lontana del previsto.

Adesso c'è un nuovo caso che riaccende la polemica. Sembra che Harry abbia rifiutato di partecipare ai 75 anni di suo padre, il 14 novembre prossimo. Lo racconta il Daily Mail in un articolo che sta facendo il giro della Rete.

Secondo i beninformati, si parla di una torta gigante (ad altezza naturale) per festeggiare i 75 anni. La torta, come raccontano i tabloid inglesi, è stata realizzata da Emma Jayne che ha utilizzato ben 60 kg di glassa, cioccolato modellabile e marshmallow. In quell'occasione, non mancherà nemmeno il "Coronation Food Project", la sua iniziativa contro lo spreco alimentare.

HARRY SNOBBA L'INVITO?

Il compleanno sarebbe stata per Harry l'occasione giusta per tornare a Londra, per tornare a casa. Per tornare a corte. Invece, il "principe ribelle" - come è stato spesso definito - ha preferito ancora una volta puntare i piedi rifiutando l'invito.

Sempre più distanti: uno in America, nella dorata Los Angeles, l'altro a Londra. Harry e suo padre sono ormai ai ferri corti da tempo. Quando è morto Filippo, marito della Regina Elisabetta e nonno di Harry, Carlo ha tentato in ogni modo di far ricongiungere i due fratelli (Harry e William) nel corso di una cena dopo il funerale. Ma non è andata affatto bene.

IL FUNERALE DELLA REGINA ELISABETTA

Quando è morta la regina, sovrano per antonomasia più longeva al mondo, Harry si è precipitato al Castello di Balmoral, dove è morta Elisabetta II. Ma il principe non è riuscito a salutarla: la regina era già morta, dopo un aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute. Nessuna traccia di Meghan, che ha preferito rimanere in America senza farsi vedere ai funerali di Elisabetta.