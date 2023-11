Regge la tregua tra Israele e Hamas, e il rilascio dei primi ostaggi è in corso, liberati anche 12 thailandesi

La prima fase della liberazione degli ostaggi di Hamas in cambio del rilascio di 39 detenuti palestinesi sta andando secondo quanto previsto, le 13 persone liberate oggi sono state prima consegnate al comitato internazionale della Croce Rossa, poi sono state consegnate all'Egitto per essere trasferite ai militari israeliani e quindi portate in strutture mediche. Il trasbordo avviene con elicotteri militari. A bordo di ogni velivolo presente una equipe medica per assistere gli ostaggi.

Due palestinesi uccisi dall'esercito israeliano

Intanto molti palestinesi all’interno della Striscia hanno cominciato a spostarsi dal sud al nord ma i militari israeliani hanno avvertito che gli spostamenti non sono consentiti e due persone sono rimaste uccise nel tentativo di passare da Sud a nord. Inoltre sono stati rilasciati anche 12 cittadini thailandesi.

Hamas rispetteremo la tregua finché lo farà Israele

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato in un'intervista televisiva in Qatar che l'accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, entrato in vigore oggi alle 7 del mattino, verrà rispettato finché lo farà anche Israele. Haniyeh ha aggiunto che l'intesa è stata raggiunta alle condizioni di Hamas e di quelle delle altre fazioni palestinesi di Gaza. "Israele pensava di poter liberare i prigionieri attraverso uccisioni e distruzioni senza precedenti e ha detto che non avrebbe accettato un cessate il fuoco", ha detto il leader del movimento. Aggiungendo che "dopo circa 50 giorni e di fronte alla lotta e alla resistenza del popolo su tutti i fronti, siamo riusciti a raggiungere una tregua alle condizioni stabilite da Hamas e dalle fazioni della resistenza".