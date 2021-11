Riaperte le indagini sul caso Nada Cella: a venticinque anni dall'omicidio di Chiavari spunta una nuova sospettata

Nel maggio del 1996, poco dopo le 9 del mattino, venne ritrovato a Chiavari il cadavere di Nada Cella, 25 anni. Rinvenuta stesa in una pozza di sangue nell’ufficio dove lavorava, in via Marsala 14, era stata colpita dieci volte al cranio con un oggetto contundente. L’assassino le aveva poi sbattuto la testa con forza contro il pavimento: “Il gesto d’impeto di un folle”, così fu definito nella prima autopsia. Ora, a più di vent’anni dal delitto, una nuova pista punta dritto verso una donna: Annalucia Cecere. A far riaprire il caso è stata Antonella Pesce Delfino, tecnica di laboratorio al dipartimento di genetica dell’università di Bari e aspirante criminologa.

LE PROVE CONTRO ANNALUCIA CECERE

Annalucia Cecere, che oggi ha 53 anni e risiede in Piemonte (dove ha lavorato a lungo come maestra d’asilo), alla fine degli anni novanta era quasi coetanea della Cella. Aveva conosciuto Marco Soracco, commercialista ed ex datore di lavoro di Nada, ad un corso di ballo, durante il quale se ne sarebbe invaghita. Tentò persino di prendere il posto di Nada Cella come sua segretaria. Tutto questo fu raccontato all’epoca dei fatti da una persona vicina alla famiglia Saracco, che affermò anche di aver visto una donna somigliante ad Annalucia uscire dal palazzo in cui era stata uccisa Nada, testimonianza che fu confermata e sostenuta da un mendicante. Dichiarazioni che all’epoca furono ritenute non rilevanti dalla procura di Chiavari. Inoltre, durante una perquisizione nell’abitazione della donna oggi al centro dei sospetti (che fu indagata già all’epoca, a distanza di 15 giorni dall’omicidio, ma l’inchiesta fu archiviata dall’allora procuratore capo) furono ritrovati cinque bottoni di tipo militari: uguali a quello ritrovato sotto il cadavere di Nada. Un altro dettaglio che venticinque anni fa si scelse di non notare. Al tempo le indagini si concentrarono solamente su Saracco e la madre, Teresa Bucchioni, che sono tornati al centro dell’attenzione giudiziaria con l’accusa di false dichiarazioni a pubblico ministero. Tutti e tre hanno ricevuto l’avviso di garanzia.