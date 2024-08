Riprese le ricerche dei dispersi dopo il naufragio del veliero al largo di Palermo, operazione molto complicata

SPERANZE FINITE

E’ ovvio che a questo punto non si cerchino persone ma corpi. Il relitto del Bayesian giace da più di due giorni in fondo al mare, a cinquanta metri di profondità. Appoggiato su un lato e tendenzialmente intatto, così come l’albero maestro. Le sei vittime che mancano all’appello sono probabilmente rimaste intrappolate all’interno delle loro cabine. Colti di sorpresa da una violenta tempesta che si è abbattuta prima dell’alba, quando a bordo probabilmente si stava dormendo.

OPERAZIONE DIFFICILE

Raggiungerle non è semplice: i sommozzatori hanno dieci-dodici minuti di autonomia in ogni immersione. In quel lasso di tempo devono scendere, aprire un varco tra i detriti e il materiale presente, tornare in superficie. Per poi riprendere il giro e avanzare, pochi centimetri alla volta. Una operazione che ricorda quella effettuata nel relitto della nave da crociera Costa Concordia, davanti all’isola del Giglio.

SQUADRE SPECIALI

Da Genova sono arrivati i rinforzi, un’altra squadra di speleo sommozzatori dopo quelli giunti ieri dalla Sardegna e dal Lazio; per le operazioni viene utilizzato anche un robot manovrato a distanza: è capace di operare sul fondale marino ad una quota fino a 300 metri e un'autonomia tra le 6 e le 7 ore, il dispositivo è messo in campo dalla Guardia costiera ed è dotato di un'avanzata tecnologia che permette di indagare i fondali e di registrare video e immagini dettagliate.

CAPIRE PERCHE'

Intanto le indagini sono in corso per cercare di capire come e perché questo veliero di 56 metri – che in teoria avrebbe potuto e dovuto resistere anche a condizioni meteo molto complicate- si sia inabissato in meno di un minuto e perché l’allerta meteo marina sia stata forse sottovalutata dall’equipaggio. Chi si è salvato, molto probabilmente si era portato sul ponte e ha fatto in tempo a salire sulla scialuppa di salvataggio, poi raggiunta dall’equipaggio della barca “Sir Robert” che ha prestato i primi soccorsi.

I SOMMERSI E I SALVATI

I quindici superstiti sono alloggiati presso l’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Sono assistiti da un team di psicologi. Unico morto accertato è lo chef di bordo, Recaldo Thomas, l’unico membro dell’equipaggio a non essersi salvato. I dispersi erano tutti passeggeri: il magnate dell’informatica Mike Linch, sua figlia Hanna – di 18 anni; poi il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Meredith; poi ancora il legale di Linch, Chris Morvillo e la moglie Neda.