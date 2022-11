Rkomi a RTL 102.5 racconta l’esperienza di X Factor: “Quando do dei giudizi vorrei non pensare che il tempo sia poco, ho sempre l’ansia di non avere tempo di dire tutto”

Ospite a “The Flight” con Paola di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto, Rkomi racconta la sua esperienza come giudice di X Factor 2022.

“Sto crescendo insieme ai ragazzi e sto ricevendo buone critiche. Ognuno ha il suo modo di fare, io ho creato il mio modo e arrivo al tavolo agguerrito perché tengo al percorso dei ragazzi. Quando do dei giudizi vorrei non pensare che il tempo sia poco, ho sempre l’ansia di non avere tempo di dire tutto. Vorrei prendermi più tempo per i giudizi che do ai ragazzi e vorrei avere anche il tempo di cambiare idea”, racconta Rkomi ai microfoni di RTL 102.5.

Nel corso dell’intervista Rkomi spiega come sarà il quinto live: “Sono due manche, due cover a concorrente e due eliminazioni. La manche “giostra” prevede una cover già fatta, quindi l’abbiamo già lavorata. Mi piace perché due manche si avvicinano all’idea di un concerto dove devi entrare in più canzoni. Quindi abbiamo fatto un lavoro più intenso e più bello”. E sul suo rapporto con i ragazzi, il giudice di X Factor racconta: “Dopo aver scelto il roster ho parlato tanto con i ragazzi e abbiamo iniziato a conoscerci prima dei live”.

Rkomi parla anche del futuro dei concorrenti del suo roster: “La cosa a cui tengo di più è non pensare solo ad X Factor. Auguro ai miei ragazzi di pensare chi si è e cosa si vuole, va bene anche sbagliare tanto perché la vita è fatta di errori. Non battere la strada già vincente”. Su Joelle e i Santi Francesi, suoi concorrenti, Rkomi svela qualcosa sulla prossima puntata: “Con Joelle vogliamo far piangere e lasciare gli spettatori incollati alla tv, sta crescendo tanto rispetto agli inizi di settembre. I Santi Francesi hanno un brano molto emotivo anche se loro sono molto dinamici”.