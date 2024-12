Robbie Williams arriva al cinema con Better Man, il biopic dove ha il volto di una scimmia

Travolgente, commovente e bizzarro. Better Man non vuole essere ordinario e un pò rispecchiando la natura del suo protagonista, fa di tutto per essere incredibile. Esce domani, 1 gennaio 2025, nelle sale italiane il biopic diretto da Michael Gracey che racconta, attraverso il volto di una scimmia, la storia dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita di Robbie Williams, la superstar del pop britannico.





BETTER MAN, LA TRAMA

Il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, che qui ha il volto di una scimmia, facendo trasparire tutte le sue peculiarità e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall'infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.

Il film è lo specchio del suo protagonista. Sempre sopra le righe, anarchico, presuntuoso e sregolato, ma anche dolce, tenero e commovente. La pellicola lotta dall’inizio alla fine per provare ad essere diversa dalla stragrande maggioranza dei biopic prodotti fino ad ora. E ci riesce benissimo, grazie soprattutto al talento del regista che non è nuovo al mondo dei musical avendo già all’attivo “The Greatest Showman”.



BETTER MAN, ECCO COME E STATA REALIZZATA LA SCIMMIA

La cosa più curiosa del film è proprio la scimmia che canta e che balla dall’inizio alla fine e che, drammaturgicamente, è proprio Robbie Williams. Un espediente narrativo ed estetico che il regista ha deciso di adottare mentre esaminava e studiava, in vista delle riprese, le registrazioni delle esibizioni e, soprattutto, delle interviste dell'ex Take That. Per creare il primate si sono utilizzate tutte le più moderne tecnologie. Robbie Williams è stato scansionato digitalmente e i suoi movimenti sono stati catturati mentre eseguiva una canzone del film. Così facendo, i geni della computer grafica, hanno potuto fare riferimento alle sue espressioni facciali, ai suoi manierismi e movimenti durante la performance. Due attori hanno poi vestito i panni del giovane Robbie Williams, l'attrice australiana Asmara Feik e l'attore inglese Carter J. Murphy, mentre all'inglese Jonno Davies è andato il ruolo principale di Williams adolescente e da adulto.