Roger Federer annuncia il ritiro, “la Laver Cup sarà la mia ultima gara”

Con un video postato sul suo profilo social di Instagram, Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis. Il suo ultimo impegno sarà la “Rod Laver Cup” che si svolgerà a Londra dal 23 al 25 settembre prossimi. Il tennista di Basilea quindi non parteciperà più a tornei dello slam o dell'Atp. Roger Federer, 41 anni, è uno dei giocatori più vincenti della storia del tennis. La decisione di gettare la spugna è maturata dopo gli ultimi infortuni e la recente operazione ad un ginocchio che l'hanno costretto a fermarsi a lungo. L'ultima sua apparizione è stata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon nel 2021.





Le parole di Federer

“Negli ultimi tre anni, tra infortuni e interventi, ho cercato di tornare competitivo”, ha detto Federer nel messaggio d’addio, aggiungendo che la decisione è maturata a causa dei suoi guai fisici. “Debbo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera e pertanto la Laver Cup, sarà il mio ultimo evento Atp”. Poi un resoconto della sua strepitosa carriera sportiva: “Dopo 24 anni di carriera da professionista, e oltre 1500 partite disputate, ho provato a ritrovare la migliore forma fisica. Continuerò a giocare a tennis, ma non negli Slam o ai tornei del circuito Atp”, ha concluso.





La carriera

Nato a Basilea, l'8 agosto 1981, Roger Federer è soprannominato “King Roger” e la sua carriera è piena di grandi successi. Ben 20 le finali vinte su 31 giocate. È il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam dietro solo a Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21). Federer ha conquistato otto volte il torneo di Wimbledon a Londra, e si tratta di un record assoluto. Ha vinto sei volte l’Australian Open, per cinque volte lo US Open e una volta il torneo parigino del Roland Garros. Nella sua lunga carriera professionistica, durata ben 24 anni, il tennista svizzero ha vinto anche sei ATP Finals, stabilendo (anche in questo caso) un record e conquistato 28 Masters 1000. Il suo palmares comprende anche 24 ATP 500 e 25 ATP 250, 1 Coppa Davis con la nazionale svizzera e 3 Laver Cup. Il campione svizzero è anche al secondo posto nella classifica di tutti i tempi per settimane trascorse da numero 1 del mondo: ben 310. Secondo solo a Novak Dokovic (373). Federer, invece, detiene il primato di settimane consecutive trascorse in vetta al ranking (237) e a 36 anni è divenuto il tennista più longevo in cima alla graduatoria. Nel 2009 con la vittoria nel Roland Garros ha completato il Career Grand Slam. Infine , l’elvetico ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi. La prima ai Giochi di Pechino nel 2008 (Oro nel doppio assieme al connazionale Stanislas Wawrinka) la seconda a Londra nel 2012. Argento nel singolare perdendo in finale con Andy Murray.