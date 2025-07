Roma, Alessandro Florenzi stop per infortunio

Per lui altri 6 mesi di stop e stagione finita

Stagione finita per Alessandro Florenzi che, 4 mesi dopo la prima operazione, ha subito una nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il centrocampista si era fatto male un paio di giorni fa durante un allenamento con la primavera e si era subito temuto il peggio. Oggi una visita effettuata dal prof Mariani ha confermato il nuovo infortunio. Il giocatore sara' operato in giornata a Villa Stuart. Per lui altri 6 mesi di stop e stagione finita.

