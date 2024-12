Roma, arrestato il Brasiliano, accusato di violenza dalla fidanzata

Massimiliano Minnocci, anche conosciuto come “Il Brasiliano”, avrebbe prima insultato e poi preso a bastonate la fidanzata. È stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi dopo che la ragazza è stata soccorsa in ospedale. Questo secondo la ricostruzione del Messaggero.

La sera del 23 novembre l’uomo, sotto effetto di alcol e cocaina, avrebbe picchiato la ragazza con un bastone facendola finire al Pronto Soccorso e le avrebbe provocato una frattura scomposta. La fidanzata, venti anni più giovane di lui, recatasi all’Ospedale San Pietro di Roma è stata dimessa con trenta giorni di prognosi riservata. Circa un mese prima era accaduto un episodio simile e, già in quell’occasione, la ragazza si era recata presso l’Ospedale di Civita Castellana raccontando di essere caduta.

La sera dell’ultima aggressione i due si sarebbero ritrovati a casa di Minnocci ed avrebbero iniziato ad assumere droga. "Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia ad affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro", ha raccontato la giovane. Minnocci, inoltre, avrebbe accusato la ragazza di tradimenti e furti alzando sempre di più il tono della voce. Il giorno dopo l’uomo avrebbe cercato di scusarsi al telefono.

LA DECISIONE DEL GIP

Il Gip, Paola Della Monica, secondo quando riporta il Messaggero "ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’oggettiva gravità del fatto, per 'un elevato rischio di recidiva specifica' e per il fatto che misure meno afflittive sarebbero da escludere 'in considerazione della già delineata personalità del Minnocci e dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti e i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente".

CHI È IL BRASILIANO

Massimiliano Minnocci, noto come “Il Brasiliano”, è un culturista ed ex ultrà della Roma. Oggi è conosciuto anche come influencer e personaggio celebre sui social per le posizioni politiche fasciste e naziste e i suoi tatuaggi ideologici.