Roma ricorda Franco Califano, martedì prossimo gli sarà intitolata una strada della Capitale

"Io che andavo per le strade di quartiere", cantava al Festival di Sanremo del 1988 il grande cantautore nato su un aereo che stava sorvolando la città di Tripoli, in Libia. Così, 36 anni dopo, a Casale Nei, all'interno del parco, in zona Vigne Nuove, sorgerà Piazza Franco Califano . Lo ha deciso il Comune che ha scelto di inserire nella toponomastica della Capitale il nome del grande artista che ha legato la propria carriera in modo quasi indissolubile alla città di Roma. Califano sarà, in qualche modo, in buona compagnia, infatti, proprio il quartiere scelto, ospita già strade dedicate a personaggi famosi del mondo della musica e del cinema come Rino Gaetano, Gian Maria Volonté e Luchino Visconti. La cerimonia ufficiale per scoprire la targa è prevista per martedì prossimo 14 maggio.





Un giusto e meritato riconoscimento