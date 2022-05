RTL 102.5 a Campovolo con Ligabue: dieci ascoltatori saranno i nostri inviati speciali

RTL 102.5 annuncia una grande possibilità per i fan di Ligabue. Cinque fortunati ascoltatori e i loro accompagnatori potranno essere inviati speciali della prima radiovisione d’Italia alla RCF Arena di Reggio Emilia a Campovolo, sabato 4 giugno, per il concerto “30 anni in un (nuovo) giorno” che festeggia, dopo due anni di attesa, i trent’anni di carriera del rocker di Correggio.



Lo show ripercorrerà tutta la storia artistica di Ligabue con i suoi più grandi successi.



Gli ascoltatori inviati di RTL 102.5 potranno seguire l’evento e realizzare collegamenti e contenuti social per far vivere a tutto il pubblico della radiovisione una serata magica. Il 4 giugno seguiteci con attenzione sulla prima radiovisione d’Italia: Ligabue ha promesso a RTL 102.5 tante fantastiche sorprese in diretta dal palco.



Per proporsi come inviati di RTL 102.5 basta andare su RTL 102.5 Play, nella sezione “Special & Contest” e scoprire come partecipare a questo imperdibile appuntamento live.