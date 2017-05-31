RTL 102.5 con Collisioni 2017 tra Robbie Williams e Zero

31 maggio 2017
Dal 14 al 27 luglio la rassegna musicale che si terrà a Barolo (CN)

Anche quest'anno e per il nono anno consecutivo si rinnova l'appuntamento con Collisioni Festival a Barolo (CN) mecca del vino italiano. La prima radio d'Italia RTL 102.5 è al fianco della manifestazione che racchiude musica e chiacchiere con i grandi esponenti del mondo dello spettacolo. Tante le superstar della musica attese sul palco: Robbie Williams il 17 luglio e Placebo il 16 luglio e l’extra data del 27 di luglio con The Offspring, ma anche grandi nomi della musica italiana come Renato Zero il 18 luglio, e il trio Silvestri/Consoli/Gazzè che hanno straordinariamente confermato una doppia data venerdì 14 e sabato 15 luglio per un concerto speciale.
Sono anche tanti gli ospiti attesi per gli incontri del Festival di Letteratura e musica nel weekend di sabato 15 e domenica 16 luglio a Barolo. Si alterneranno sul palco il Premio Nobel Gao Xingjian, Pietro Grasso, Matt Dillon, Giorgia, Dave Eggers, Elisa, Joyce Carol Oates, Ale e Franz, Luca Argentero, Nino Frassica, Jeffrey Eugenides, Antonino Cannavacciuolo, Jonathan Coe, Vittorio Sgarbi, Alberto Angela, Paolo Virzì, Luca Barbareschi, Stefano Bartezzaghi, Pippo Baudo, Michele Bravi, Aldo Cazzullo, Lorella Cuccarini, Mauro Corona, Elodie, Francesco Facchinetti, Max Giusti, Raphael Gualazzi, Levante, Alessandro Mannarino, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Red Canzian, Tommaso Paradiso frontman dei Thegiornalisti, Federico Zampaglione, Marco Travaglio, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Paola Turci, Veronica Pivetti e Roberto Vecchioni.

INFORMAZIONI BIGLIETTI:Biglietto Collisioni Festival 2017 - Giornata di sabato 15 luglio:10,00 € comprensivo di prevenditaBiglietto Collisioni Festival 2017 - Giornata di domenica 16 luglio:10,00 € comprensivo di prevenditaConcerti:Daniele Silvestri/Carmen Consoli/Max Gazzè - venerdì 14 luglio: 20 € + diritti di prevendita in vendita esclusivamente sul circuito TicketoneDaniele Silvestri/Carmen Consoli/Max Gazzè – sabato 15 luglio: sold outPlacebo – domenica 16 luglio: 40,00 € + diritti di prevenditaRobbie Williams - lunedì 17 luglio: 69 € + diritti di prevendita in vendita esclusivamente sul circuito TicketoneRenato Zero – martedì 18 luglio: sold outThe Offspring – giovedì 27 luglio: 27 € + diritti di prevenditaBiglietti acquistabili a Barolo presso gli uffici di Collisioni oppure online su Ticketone e nei punti vendita di Ticketone, Piemonteticket e CiaoticketsINFO:info@collisioni.it / tel. +39 389 2985454 / www.collisioni.it

