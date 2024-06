RTL 102.5 è la radio ufficiale del Gardaland Summer Festival!

Sabato 22 giugno, RTL 102.5 sarà al Gardaland Summer Festival per una serata ricca di divertimento e musica. Alle 22:00 prenderà il via lo show di RTL 102.5, con l’animazione di Fabrizio Ferrari, Simone Palmieri e Jessica Brugali.

Durante lo spettacolo musicale del Gardaland Summer Festival ci saranno Vale LP, Enula e la presenza straordinaria degli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una vera e propria discoteca a cielo aperto, dove si ballerà e si canterà sulle note rap delle loro canzoni più famose. Dalle intramontabili "Domani smetto", “Tranqi Funky” e "Italiano medio" fino ai brani di “PROTOMARANZA”, il nuovo album di inediti pubblicato a maggio 2024, a 31 anni dal loro primo album (“Strade di città, 1993”), lo storico gruppo italiano coinvolgerà in un imperdibile viaggio musicale tutte le generazioni che - dagli anni ’90 ad oggi - non hanno mai smesso di riconoscersi nelle strofe degli Articolo 31!

Dalle 24:00 all'1:00 di notte, "La Discoteca Nazionale" di RTL 102.5, con Dj Sautufau, farà ballare Gardaland e l'intera Italia.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming su RTL 102.5 Play e, a partire dalle 23:30, in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del Digitale Terrestre e canale 736 di Sky).

RTL 102.5, regala i biglietti per assistere allo show. Visitando la sezione "Special & Contest" su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia potranno ricevere grandi sorprese.