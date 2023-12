RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di MasterChef Italia. Bruno Barbieri: “Il programma è cresciuto, concorrenti sempre più abili e informati. Quest’anno sarò più perfido”

RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova stagione di MasterChef Italia. Aspiranti chef provenienti da ogni angolo d'Italia si candidano per entrare nella Masterclass di MasterChef Italia, che riprende stasera, giovedì 14 dicembre alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest’anno, come sempre, è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Bruno Barbieri, ospite in radiovisione su RTL 102.5, racconta la nuova edizione: “Le prime due puntate di casting sono belle perché permettono di vedere gli aspiranti concorrenti prima che entrino nella gara e nei meccanismi. Ci sono quelli molto divertenti e quelli che partecipano solo per vincere. Il fascino di MasterChef è che puoi essere eliminato alla penultima puntata per una piccola distrazione. Abbiamo innalzato l'asticella, i concorrenti sono più abili e informati. Abbiamo fatto fatica a trovare i 20 da grembiule, con anche qualche indecisione. Questo è importante perché vuol dire che il programma è cresciuto. Ho modificato un po' i miei atteggiamenti e la mia espressione facciale, poiché loro ci conoscono bene, ci hanno studiato per anni. Quest'anno sarò più perfido”.

Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità. Ma anche una stagione speciale: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana. Questo traguardo sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio, in cui la sfida della Masterclass scorrerà in parallelo con il festeggiamento per questo straordinario compleanno.