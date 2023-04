RTL 102.5 è la radio ufficiale di "Wings For life World Run" e regala ai suoi ascoltatori la possibilità di partecipare alla gara benefica

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 10ª edizione della “Wings For Life World Run”, il più grande evento benefico di running, che si svolgerà domenica 7 maggio 2023, dalle ore 13:00, in contemporanea mondiale. Una corsa globale, inclusiva e aperta a tutti: atleti, runner professionisti, semplici amatori e partecipanti in sedia a rotelle, insieme nello stesso giorno e alla stessa ora in tutto il mondo. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni spinali.

Per partecipare all’evento basterà registrarsi sul sito della manifestazione, scaricare l’app e unirsi a una delle tante App Run organizzate in tutta Italia.

Attraverso l’apposita App, ad accompagnare i partecipanti italiani alla “Wings For Life World Run” ci saranno le voci di due ambassador d’eccezione: la motivatrice Lisa Migliorini e lo speaker di RTL 102.5 News Massimo Caputi, una delle voci più belle e amate del mondo delle telecronache sportive e della radiofonia. Sarà lui, infatti, a “doppiare” la catcher car virtuale, il traguardo mobile che 30 minuti dopo il via partirà all’inseguimento dei corridori e, una volta raggiunti, determinerà la fine della loro gara.

Le “App Run” italiane saranno a Milano (Autodromo di Monza), Roma (Villa Pamphili), Torino (Parco Ruffini), Pavia, Padova, Bologna (Giardini Margherita), Firenze (Stadio Luigi Ridolfi), Welsberg – Südtirol, Perugia, Porto Recanati MC (Lungomare), Chieti, Cagliari (Lido Poetto) e in altre location. La principale App Run italiana sarà l’Autodromo Nazionale di Monza, tempio della velocità che dal 1922 – anno della sua fondazione – si è saputo costantemente rinnovare, per stare al passo con le esigenze del mondo dei motori e regalare sempre grandi emozioni.

RTL 102.5 è la radio ufficiale e offre ai suoi ascoltatori la possibilità partecipare alla gara. Per provare a vincere l’iscrizione alla “Wings For Life World Run” basta andare nella sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.

Si corre in tutta Italia grazie all’apposita App. Info e registrazioni: www.wingsforlifeworldrun.com