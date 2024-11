RTL 102.5 in Champions League, oggi Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille: radiocronaca in diretta alle 21.00

Aston Villa-Juventus

Bologna-Lille

Domani il fortunato turno per le italiane di ieri , oggi, mercoledì 27 novembre 2024, si conclude la quinta giornata di. Alle ore 21.00 si giocano. In diretta su RTL 102.5 la radiocronaca integrale delle due partite.Esame d'inglese per la Juventus di Thiago Motta, sempre più in emergenza. I bianconeri stasera vanno a caccia di punti pesanti in ottica di qualificazione agli ottavi di finale (passano direttamente, evitando gli spareggi, solo le prime otto classificate). Gli attuali 7 punti non lasciano tranquillo Motta, che però alla vigilia ha ostentato serenità, nonostante i tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa a sua disposizione. Per la trasferta di Birmingham avrà a disposizione soltanto 14 giocatori di movimento. Anche per questo motivo, la formazione sembra già fatta, con Weah nel ruolo di centravanti, davanti a Yildiz, Koopmeiners e Conceição. A centrocampo, in assenza di McKennie, ecco Thuram e Locatelli, mentre sulla fasce giocheranno Cambiaso e Savona. In mezzo alla difesa Gatti dovrebbe essere preferito a Danilo, per fare coppia con Kalulu. L'unico dubbio riguarda il portiere, con il possibile impiego di Perin al posto del titolare Di Gregorio.Zero punti in classifica, zero gol segnati. Questi i numeri desolanti del Bologna in Champions League. La partita di questa sera rappresenta per i rossoblu l'ultima occasione per provare a sperare ancora negli spareggi. Vincenzo Italiano ha detto: "Ne abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi della possibilità di riempire la casella dei gol fatti, perché non averlo fatto ci dà fastidio: partendo da lì vogliamo prenderci anche la prima vittoria, la volontà è quella, perché sarebbe storica, perché vogliamo tenere vivo il cammino. Se i calcoli degli esperti dicono che si può passare con 8-9 punti allora ci siamo ancora dentro. Anche per orgoglio personale ci dobbiamo sbloccare: mi auguro di poter parlare ancora di Champions in futuro, vorrebbe dire che in queste quattro partite un miracolo è successo". L'allenatore dei felsinei dovrà scegliere tra Dallinga e Castro per l'attacco, mentre sicuramente partirà dall'inizio Pobega, reduce dall'espulsione in campionato contro la Lazio: "La testa va usata sempre, in tutte le situazioni. Con Tommaso avevo già parlato a fine partita dicendogli che ero dispiaciuto" - ha spiegato Italiano - "per noi è un comandamento il non mettere in difficoltà il gruppo con comportamenti o interventi stupidi. Il ragazzo era molto abbattuto, ieri ha fatto un discorso in spogliatoio e ne sono contento. È un ragazzo intelligente, imparerà la lezione".