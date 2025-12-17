RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione la Santa Messa della Notte di Natale

Redazione Web

17 dicembre 2025, ore 16:01

Il 24 dicembre, a partire dalle 23:15, in collegamento dalla Parrocchia di Santa Maria Goretti di Frosinone, con la Comunità Nuovi Orizzonti

Anche quest’anno RTL 102.5 celebra il Natale trasmettendo in diretta la Santa Messa della Vigilia. Il 24 dicembre, a partire dalle 23:15, in collegamento dalla Parrocchia di Santa Maria Goretti di Frosinone, con la Comunità Nuovi Orizzonti, la prima radiovisione d’Italia manderà in onda la solenne messa natalizia.

La celebrazione sarà presieduta da Don Davide Banzato di “Nuovi Orizzonti” e Don Max Lucchi e animata dal coro della comunità stessa. La messa sarà commentata da Luigi Santarelli e raccontata anche sui social dell’emittente con Mario Vai.

 

