RTL102.5 è in Champions League: domani in diretta JUVENTUS – PSV EINDHOVEN e MILAN - LIVERPOOL

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, ha acquisito i diritti per trasmettere la radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane in Champions League. La massima competizione continentale quest’anno avrà un regolamento nuovo con 36 squadre in gioco.

LE RADIOCRONACHE DEI MATCH DEL 17 SETTEMBRE 2024

Domani, martedì 17 settembre, dalle 18 alle 18.45 ANTEPRIMA CHAMPIONS LEAGUE con Fulvio Giuliani in diretta dallo stadio, Nicoletta e La Ceci in studio. Dalle 18.45 RTL 102.5 IN CHAMPIONS LEAGUE "JUVENTUS-PSV" con Massimo Caputi e Tommaso Angelini in diretta dallo stadio e Nicolò Pompei in studio.

Dalle 20.30 alle 20.55 ANTEPRIMA CHAMPIONS LEAGUE Protagonisti con Francesco Fredella, Francesco Taranto e Antonio Sica dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma.

A Seguire, dalle 21 alle 22.45 RTL 102.5 IN CHAMPIONS LEAGUE "MILAN-LIVERPOOL" con Nicolò Pompei in studio e Andrea Salvati e Fulvio Giuliani e dallo stadio.

Tanta Champions League fino alle 24 con commenti a caldo, voci dalla sala stampa e collegamenti insieme a Simone Palmieri, Niccolò Giustini e Jessica Brugali.

LE RADIOCRONACHE DEI MATCH DEL 18 SETTEMBRE 2024

Mercoledì 18 settembre, dalle 18 alle 18.45 ANTEPRIMA CHAMPIONS LEAGUE con Nicoletta, Fulvio Giuliani e La Ceci. Dalle 18.45 RTL 102.5 IN CHAMPIONS LEAGUE "BOLOGNA-SHAKTAR DONETSK" con Andrea Salvati e Nicolò Pompei in diretta dallo stadio e Fulvio Giuliani in studio.

Dalle 20.30 alle 20.55 ANTEPRIMA CHAMPIONS LEAGUE Protagonisti con Francesco Fredella, Francesco Taranto e Antonio Sica dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma.

A Seguire, dalle 21 alle 22.45 RTL 102.5 IN CHAMPIONS LEAGUE "MANCHESTER CITY-INTER" con Paolo Pacchioni in diretta dallo stadio e Massimo Caputi in studio.

Tanta Champions League fino alle 24 con commenti a caldo, voci dalla sala stampa e collegamenti con Simone Palmieri, Niccolò Giustini e Francesca Cheyenne.

LA RADIOCRONACA DEI MATCH DEL 19 SETTEMBRE 2024

Giovedì 19 settembre, dalle 20 alle 20.55 ANTEPRIMA CHAMPIONS LEAGUE con Francesco Taranto, Francesco Fredella, Gianni Simioli e Antonio Sica dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma.

Dalle 21 alle 22.45 RTL 102.5 IN CHAMPIONS LEAGUE "ATALANTA-ARSENAL" con Paolo Pacchioni e Nicolò Pompei in diretta dallo stadio e Tommaso Angelini in studio. Tanta Champions League fino alle 24 con commenti a caldo, voci dalla sala stampa e collegamenti con Simone Palmieri, Niccolò Giustini e Francesca Cheyenne.

LA RADIOCRONACA DI TUTTE LE PARTITE IN CASA DELLE ITALIANE

RTL102.5 trasmette le radiocronache di tutte le partite di Champions League delle squadre italiane, sia dei match in casa che quelle in trasferta. Solo nella prima fase saranno 40 partite in diretta. La prima fase inizierà il 17 settembre e si concluderà il 29 gennaio. Sono cinque le italiane al via: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

IL COMMENTO DI LORENZO SURACI (PRESIDENTE RTL102.5)

“E’ una grande operazione. E’ la dimostrazione di come Rtl102.5 sia leader anche nello sport. Seguiremo la Champions League schierando la squadra dei nostri giornalisti sportivi negli stadi per raccontare l’emozione di queste quaranta partite in diretta. RTL 102.5 ha una lunga tradizione nell'acquisizione dei diritti nel calcio. Tra l'altro abbiamo trasmesso in radiocronaca quattro edizioni dei Mondiali, sei edizioni degli Europei, due edizioni della Confederations Cup , cinque finali di Champions League, tre finali di Europa League, una finale di Supercoppa Europea: mai avevamo acquisito i diritti per tutte le partite delle italiane in Champions League. Attenzione anche agli altri sport, siamo stati e siamo in prima linea su tennis, Formula 1, Moto GP, ciclismo, sci, rugby e altri sport ancora”, commenta il Presidente di Rtl102.5 Lorenzo Suraci.