Russell Crowe 22 anni dopo 'Il Gladiatore' torna a Malta per girare un altro film

Se tanti indizi fanno una prova, allora l'arrivo di Russell Crowe a Malta era stato preannunciato dallo stesso. La star alla fine del mese scorso su Twitter ha chiesto se qualcuno dei suoi 2,7 milioni di follower provenisse da Malta, qualche giorno fa ha invece postato su Twitter una foto dell'isolotto di Filfla (poco più di uno scoglio al largo della costa occidentale dell'isola, disabitato) e ha chiesto ai suoi follower: "Indovinate dove sono?".

LA TROUPE AL LAVORO IN LOCATION DIVERSE

Sui media locali si legge che ieri l'attore è stato visto assieme ad una troupe al lavoro su un film. Non il seguito del 'Gladiatore' che nel 1999 fu per 19 settimane girato in una delle fortezze dell'isola e poi gli fece conquistare l'Oscar come miglior attore, ma per una settimana di riprese del film 'Prizefighter', un biopic sulla storia di un pugile dell'800, Jem Belcher. I nomi principali nel cast di Prizefighter sono quelli di Matt Hookings, Ray Winstone, Jodhi May e Steven Berkoffe, mentre finora non compare il nome di Russel Crowe.

MASSIMO DECIMO MERIDIO GLI REGALA LA FAMA