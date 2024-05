Cinema, ecco la classifica dei film più redditizi del 2023. Barbie è al secondo posto

È tempo di bilanci a Hollywood. Il sito Deadline ha recentemente diffuso i dati dei film del 2023 con i maggiori profitti. Stupisce molto trovare "Barbie" di Greta Gerwig, il film con il maggiore incasso dell'anno, solamente al secondo posto. Ma chiaramente un film genera utili sommando lo sfruttamento nelle sale ma anche le vendite home video dei DVD e blu ray, le TV e ovviamente lo streaming. Proprio per questo al primo posto della classifica si è imposto il cartoon d'animazione “Super Mario Bros. - Il film"





SUPER MARIO BROS MAGGIOR PROFITTO 2023

Secondo Deadline, è stato proprio il cartoon tratto dal celebre videogioco il film più redditizio del 2023, generando un utile netto di 559 milioni di dollari.

Il film è stato dopo "Barbie" il secondo maggior incasso al box office mondiale con un bottino di $ 1,361,000,000. "Super Mario Bros" è riuscito a posizionarsi al 16esimo posto della classifica degli incassi più alti della storia del cinema (senza considerare l'inflazione). Agli incassi cinematografici (che hanno generato un ritorno allo studio di 619 milioni di dollari) si sono aggiunti 140 milioni di dollari dal mercato home entertainment e altri 200 milioni di dollari dalle vendite tv e streaming.

Il film è costato 100 milioni di dollari ai quali si sono aggiunti i 150 milioni per la pubblicità e altri 150 milioni di spese varie tra interessi e partecipazioni.





Il RESTO DELLA CLASSIFICA

Medaglia d'argento per Barbie che genera un profitto di 421 milioni di dollari. Il suo incasso nelle sale è stato 1,4 miliardi di dollari, andando così ad occupare il 14esimo posto del box office più alto di sempre. Al terzo posto della classifica stilata da Deadline c'è invece

"Spider Man Across The Spider Verse" con un profitto di 328 milioni di dollari. Il film animato della Sony è stato il maggior successo per un cine fumetto, battendo anche la Marvel. Anzi, la casa delle idee di Kevin Feige l'anno scorso non se l'è passata per niente bene. Solo uno dei titoli usciti al cinema ha generato profitti, ed è "Guardiani della Galassia vol.3" con un guadagno di 124 milioni di dollari (Nono posto in classifica). Tra gli altri titoli troviamo al quinto posto "Oppenheimer" di Christopher Nolan con un profitto di 201.9 milioni di dollari, e "Wonka" in sesta posizione con un profitto di 182 milioni di dollari.





Ecco la classifica completa delle prime 15 posizioni:

1. Super Mario Bros. + 559 milioni di dollari.

2. Barbie + 421 milioni di dollari

3. Spider Man Across The Spider Verse + 328 milioni di dollari

4. Tartarughe Ninja Caos Mutante + 204.5 milioni di dollari

5. Oppenheimer + 201.9 milioni di dollari

6. Wonka +182 milioni di dollari

7. Taylor Swift Eras Tour + 172 milioni di dollari.

8. Five Nights At Freddys + 161 milioni di dollari.

9. Guardiani Della Galassia Vol. 3 + 124 milioni di dollari

10. Paw Patrol - IlFilm + 114 milioni di dollari

11. Tutti tranne te + 103 milioni di dollari

12. Insidious: The red door + 92 milioni di dollari

13. The Nun 2 + 85 milioni di dollari

14. Scream 6 + 60 milioni di dollari

15. La casa il risveglio del male + 46 milioni di dollari



I PEGGIORI FLOP DEL 2023

Ma Deadline ha recentemente diffuso anche i dati dei 5 film con le maggiori perdite del 2023. Al primo posto si aggiudica il peggior flop dell'anno “The Marvels” con una perdita di 237 milioni di dollari. Seguono “The Flash” (- 155 milioni di dollari), “Indiana Jones e il quadrante del destino” (- 143 milioni di dollari), “Wish” (- 131 milioni di dollari) e infine “Haunted Mansion” (-117 milioni di dollari). Da notare che quattro dei cinque titoli andati male appartengono alla Disney che lo scorso anno ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia recente.