Ruvo di Puglia, furto in una sacrestia: don Ignazio pubblica il video del ladro. E' caccia all'uomo

In poche ore le immagini hanno fatto il giro della Rete. Ma don Ignazio Gadaleta, parroco di Ruvo di Puglia, non vuole assolutamente alimentare odio. Un uomo, due domeniche fa, ha rubato circa 900 euro dalla sacrestia. Una telecamera di videosorveglianza ha "catturato" il momento del furto.

LE PAROLE DI DON IGNAZIO

"La chiesa è sempre aperta, tra una messa e l'altra. L'uomo si è introdotto nella sacrestia ed ha aperto un cassetto portando via circa 900 euro, soldi per un pellegrinaggio", dice don Ignazio Gadaleta, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia.

"Sono io pubblicare per primo il video sui social perché vorrei individuarlo. A me conta non è la punizione o creare odio nei confronti di questa persona, il fine è che capisca l'errore - anche in anonimato riporti i soldi delle offerte", dice don Ignazio. "Siamo una parrocchia, in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno", continua il sacerdoti. "Sono soldi sottratti alle necessità dei bisognosi".

LA RICOSTRUZIONE

Nel video si nota un uomo (ripreso dalla telecamera di sorveglianza) che entra in sacrestia mentre parla al telefono. Poi, guardandosi attorno, apre un cassetto e prende una busta. Torna indietro, ne prende un'altra e va via. Da quanto ha raccontato il sacerdote, l'uomo al momento non è stato riconosciuto. Ma è stata sporta denuncia alle Forze dell'Ordine, che stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo.