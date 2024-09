Ryan Reynolds e Hugh Jackman in pole position per condurre la cerimonia degli Oscar 2025 Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Manca ancora parecchio alla notte degli Oscar, ma secondo quanto riportato da un insider, in lizza per la conduzione dell’evento ci sarebbero Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Non c’è da meravigliarsi dal momento che il duo ha fatto faville in sala nel corso dell’estate con il ritorno sul grande schermo di Deadpool & Wolverine.





OSCAR 2025, DUE GRANDI STAR DEL CINEMA

Gli organizzatori della 96esima edizione dell'Academy Award sono pronti a pagare ai due attori un'ingente somma di denaro per condurre l'evento, in programma domenica 2 marzo 2025. Anche perché i loro nomi hanno una forte presa su un pubblico piuttosto trasversale e variegato e questo consentirebbe alla cerimonia di avere un buon risultato in termini di ascolti tv. "Hugh e Ryan sono in cima alla lista dei desideri per la conduzione degli Oscar, ora che hanno sancito il loro status delle due grandi star del cinema dell'anno", ha confermato l'insider. Il film Marvel che li ha visti coinvolti nei panni di due “eroi” molto amati dal pubblico globale, ha ottenuto una cifra stratosferica al botteghino: 1,32 miliardi di dollari e il 21esimo posto nella classifica degli incassi più alti della storia (senza tenere conto dell'inflazione). Inoltre, Deadpool & Wolverine ha raggiunto la settima posizione come maggior incasso per un cine-fumetto.





OSCAR 2025, UNA VETRINA PUBBLICITARIA

"Non hanno ancora detto di no, ma a differenza di Jimmy Kimmel, che ha preso personalmente solo un compenso nominale per la conduzione dello show, Hugh e Ryan sono grandi star del cinema e dovranno essere strapagati per il prestigio che conferiscono allo show", ha spiegato la fonte che ha sganciato la notizia in queste ore. Più che un grosso stipendio per Ryan è un'opportunità per continuare il blitz mediatico della sua società, la Maximum Effort Productions. "Ciò che stuzzica il team Ryan è trasformare gli Oscar in una bonanza pubblicitaria multimediale, proprio come ha fatto con il franchise di Deadpool". aggiunge la fonte. Inoltre Reynolds potrebbe utilizzare la vetrina della cerimonia degli Oscar per pubblicizzare anche l’uscita del suo prossimo film, prevista proprio per l’estate 2025: Animal Friends. L’interprete sarà il protagonista insieme a un cast eccezionale che include Aubrey Plaza, Jason Momoa, Dan Levy, Lil Rel Howery, Addison Rae ed Ellie Bamber.La sceneggiatura è scritta da Kevin Burrow e Matt Milder, mentre la regia è affidata al premio Emmy Peter Atencio.



DEADPOOL & WOLVERINE, LA TRAMA DEL FILM CON REYNOLD E JACKMAN

Il film diretto da Shawn Levy, è il terzo capitolo della saga su Deadpool, il supereroe più scorretto e anticonvenzionale di sempre. Le vicende si svolgono 6 anni dopo il secondo film e appare come una sorta di crossover con l’incontro di alcuni dei personaggi più noti del MCU. Dopo aver fallito il suo ingresso negli Avengers, Wade Wilson (Ryan Reynolds) ha abbandonato la sua tuta da mercenario e conduce una vita tranquilla, passando da un piccolo lavoro all'altro ma senza riuscire davvero a trovare la sua strada. Tutto cambia il giorno in cui un alto funzionario della Time Variance Authority (o TVA), organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali, si presenta offrendogli una missione degna di lui a condizione però di vedere il suo mondo e tutti coloro che ama essere distrutti. Wade rifiuta categoricamente e decide così di indossare ancora una volta il costume di Deadpool per salvare il suo universo. Per portare a termine il suo compito, dovrà convincere Wolverine (Hugh Jackman) a unirsi a lui.