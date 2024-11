Sabrina Carpenter: sollevato dagli incarichi il prete che autorizzò il video di “Feather”

È stato recentemente rimosso dalle sue funzioni Monsignor Jamie Gigantiello, sacerdote della Chiesa di New York che, nel novembre 2023, aveva autorizzato le riprese del video del singolo “Feather” della pop star Sabrina Carpenter.

Le indagini sono state aperte proprio lo scorso novembre dopo la pubblicazione del video e hanno portato, ad oggi, ad una rimozione dalle funzioni per il sacerdote dopo svariati casi di cattiva gestione. Il sacerdote era stato declassato immediatamente dopo la pubblicazione del video, a causa delle numerose critiche. Si era però difeso scusandosi con la Chiesa e i suoi parrocchiani, spiegando di essere stato anche lui turbato dal video, poi effettivamente realizzato in quanto le sue intenzioni erano completamente diverse, ossia quelle di avvicinare i giovani alla Chiesa attraverso gli artisti.

IL VIDEO DELL CANZONE GIRATO NELLA CHIESA DI BROOKLYN

La Chiesa Cattolica della Beata Vergine Maria è lo scenario scelto dalla pop star Sabrina Carpenter per il video della canzone “Feather”, una scelta non del tutto usuale. Non solo, la cantante sceglie di indossare abiti non consoni ad un luogo di culto, mentre vede morire alcuni uomini dopo averle fatto del male.

Dopo l’uscita del video, il vescovo Robert Brennan, rimasto sconvolto da quello che è avvenuto all’interno del video musicale, ha deciso di declassare il Monsignor Jamie Gigantiello, e attraverso un comunicato stampa ha preso le distanze da tutto quello che è accaduto affermando che la parrocchia non ha seguito la politica diocesana riguardo alle riprese nelle proprietà della chiesa, che prevede una revisione delle scene e della sceneggiatura.

CHI È SABRINA CARPENTER?

Sabrina Carpenter, la venticinquenne statunitense star del pop, ha mostrato fin dai primi anni la sua passione verso la musica e la recitazione. Grazie al suo carattere e alla sua determinazione è approdata come volto di Disney Channel diventando una delle protagoniste della serie “Girl Meets World”. Quello che però è riuscita a renderla l’artista conosciutissima che è oggi è sicuramente la collaborazione nel 2023 con Taylor Swift, infatti è stata scelta per aprire i concerti australiani, asiatici e latinoamericani dell’Eras Tour.

Ma i traguardi per lei sono appena iniziati, proprio quest’anno ha presentato dal vivo al Festival di Coachella il singolo “Espresso”, subito andato virale sui social ma che al contempo ha scalato tutte le classifiche mondiali.

Inoltre, il 23 agosto 2024, è uscito il suo ultimo album “Short n' Sweet” con il quale ha annunciato anche un tour con tappe anche in Italia.