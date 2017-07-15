San Benedetto del Tronto, mamma di 27 anni muore cadendo da giostra

Si trovava dentro una capsula lanciata ad alta velocità verso l’alto con delle corde elastiche

E’ precipitata da un’altezza di circa 20 metri, mentre era sulla giostra insieme ad un’amica. La 27enne si trovava dentro una capsula lanciata ad alta velocità verso l’alto con delle corde elastiche. La giovane sarebbe caduta durante la fase di discesa, ma la dinamica del tragico incidente è tutta da chiarire. Anche l’amica che era con lei non è stata in grado di spiegare cos’è accaduto, per la velocità dell’attrazione e le tante evoluzioni che compie. Gli inquirenti stanno anche cercando dei filmati amatoriali di persone presenti che potrebbero aver ripreso i momenti dell'incidente. La giostra, intanto, è stata posta sotto sequestro. Francesca Galazzo lascia un bambino di 2 anni.

