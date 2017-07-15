San Benedetto del Tronto, mamma di 27 anni muore cadendo da giostra

Redazione Web

15 luglio 2017, ore 11:40

Si trovava dentro una capsula lanciata ad alta velocità verso l’alto con delle corde elastiche

E’ precipitata da un’altezza di circa 20 metri, mentre era sulla giostra insieme ad un’amica. La 27enne si trovava dentro una capsula lanciata ad alta velocità verso l’alto con delle corde elastiche. La giovane sarebbe caduta durante la fase di discesa, ma la dinamica del tragico incidente è tutta da chiarire. Anche l’amica che era con lei non è stata in grado di spiegare cos’è accaduto, per la velocità dell’attrazione e le tante evoluzioni che compie. Gli inquirenti stanno anche cercando dei filmati amatoriali di persone presenti che potrebbero aver ripreso i momenti dell'incidente. La giostra, intanto, è stata posta sotto sequestro. Francesca Galazzo lascia un bambino di 2 anni.

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Tra le ipotesi quella dell'omicidio in più fasi

In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

Ieri incidenti fatali a Rosolina e nella Veneta prefabbricati, anche in questi casi fatali alcuni macchinari in uso per la produzione di semilavorati edili