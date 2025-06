Sanremo 2017, a rischio eliminazione Bianca, Nesli-Paba e Raige-Luzi

Giorgia incanta con i suoi grandi successi sanremesi, Robbie Williams fa ballare l'Ariston e bacia Maria De Filippi

Dopo il boom di ascolti della prima serata, la seconda del Festival di Sanremo 2016 con al timone Carlo Conti e Maria De Filippi vede già a rischio eliminazione Bianca, Nesli-Paba e Raige-Luzi che si aggiungono a Clementino, Ron e Giusy Ferreri. Questi sei saranno i protagonisti del mini torneo ad eliminazione del giovedì sera e due saranno eliminati definitivamente dalla gara. Emozioni per Giorgia con un medley dei successi sanremesi "E Poi", "Come saprei" e "Di sole e d'azzurro", accolta da standing ovation. Robbie Williams superstar internazionale all'Ariston con "Love Of My Life" e poi ha baciato in bocca una incredula Maria De Filippi che non si aspettava il fuori programma. Sono intervenuti i Biffy Clyro con "Re-Arrange". Il calcio presente con il capitano Francesco Totti in veste anche di presentatore e la comicità assicurata con il trio Enrico Brignano, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Hollywood sale sul palco del teatro con Keanu Reeves. Commovente l'intervento dell'impiegato modello Salvatore Nicotra. Ma sono stati i Giovani ad aprire la kermesse Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi e Leonardo Lamacchia. Passano il turno Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti.

