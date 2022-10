Sanremo 2022: Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Noemi, Matteo Romano, Dargen D’Amico e Cristiano Malgioglio su RTL 102.5. Sangiovanni: “Dopo questo Sanremo toglierò un po’ di fretta nella mia vita"

Questa mattina a “L’indignato speciale” sono intervenuti alcuni dei protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Tra loro anche Cristiano Malgioglio che ha condotto “Finalmente Sanremo – Finalmente Cristiano Malgioglio” durante tutta la settimana sanremese proprio sulla prima radiovisione d'Italia.





SANGIOVANNI A RTL 102.5: “DOPO QUESTO SANREMO VORREI COSTRUIRE, MA PRENDENDOMI I MIEI TEMPI. TOGLIERÒ UN PO’ DI FRETTA NELLA MIA VITA”

“Sono tranquillo e sono contentissimo di come è andata. Mi porterò a casa tante cose”, ha detto Sangiovanni. “Credo sia stato giusto che abbiano vinto Mahmood e Blanco”.

Durante la serata delle cover, Sangiovanni ha cantato con Fiorella Mannoia. “Un’emozione gigantesca, anche perché lei si è emozionata sul palco”, ha raccontato il cantante. “Cantare su un palco così è emozionante: non importa quanti anni hai alle spalle o di che generazione sei, non c’è barriera”.

Sangiovanni ha raggiunto tanti obiettivi in poco tempo. “Infatti credo che questa fretta in un certo senso non sia troppo giusta, ma fa parte della nostra generazione il non aspettare mai”, ha raccontato Sangiovanni. “Dopo questo Sanremo sarà diverso: vorrei costruire nel tempo, prendendomi i miei tempi. Toglierò un po’ di fretta nella mia vita”.





CRISTIANO MALGIOGLIO E NOEMI SU RTL 102.5: “NOEMI HA UNA VOCE CON CUI PUÒ CANTARE TUTTO”

“Ieri sera mi avete fatto fare tardissimo, ma sono contentissimo di aver passato una settimana con voi, così ho potuto godermi tutte le canzoni”, ha raccontato Cristiano Malgioglio.

“Per Sangiovanni mi aspettavo il terzo posto, è una canzone molto bella”, ha aggiunto Malgioglio.

“Noemi è bravissima, ha una voce che può cantare qualunque cosa. Lei ha molto temperamento”, ha raccontato Cristiano Malgioglio. “Sono felice del suo successo, è una cantante speciale”.

“L’Ariston è un palco meraviglioso, è stato bellissimo ritrovarsi con il pubblico, grazie Cristiano”, ha detto Noemi. “Sono molto contenta per Blanco e Mahmood”.

GIANNI MORANDI A “L’INDIGNATO SPECIALE”: “L’ABBRACCIO COLLETTIVO TRA ME, MAHMOOD, BLANCO ED ELISA ERA SINCERO”

“Questa settimana un’emozione dopo l’altra. Ieri sera è stato magnifico anche avere l’affetto di Mahmood e Blanco e di Elisa”, ha raccontato Morandi. “Un abbraccio collettivo che abbiamo avuto nel momento finale è stato sincero”.

Gianni Morandi ha conquistato il terzo posto sul podio. “Non avrei mai pensato che sarebbe finita così”, ha confessato Gianni Morandi. “Mahmood, Blanco ed Elisa sono artisti che stimo moltissimo: poter essere vicino a loro mi ha gasato. Non avrei voluto nessun altro tipo di podio, per me era perfetto”.

“Il momento indimenticabile di questo festival è la serata delle cover con Lorenzo Jovanotti”, ha detto Morandi. “Lo ricordo come il momento più bello di questa settimana”.

Gianni Morandi non si ferma mai, perciò cosa viene dopo Sanremo? “Ricomincio i miei concerti a Bologna al teatro Duse, uno spettacolo dove sono sulla scena insieme a due musicisti. Rimarrò al teatro per un certo periodo, per un bel po’”, ha concluso Morandi.

MATTEO ROMANO A RTL 102.5: “DOPO ESSERE SCESO DAL PALCO HO PIANTO: PROBABILMENTE HO SFOGATO L’ADRENALINA ACCUMULATA IN QUESTI GIORNI”

“Dopo essere sceso dal palco mi son messo a piangere, probabilmente ho sfogato l’adrenalina che si era accumulata in questi giorni”, ha detto Matteo Romano.

“Ho cercato di incanalare l’emozione facendola diventare grinta”, ha raccontato il cantante. “Nella prima serata ero un po’ più teso, ma poi mi sono lasciato andare”.

Nella serata delle cover, Matteo ha duettato con Malika Ayane interpretando “Your Song” di Elton John. “La scelta poteva sembrare un po’ azzardata, ma sono felice del momento che si è riuscito a creare”, ha concluso Matteo Romano.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SU RTL 102.5: “I PROSSIMI MESI SARANNO ANCORA PIÙ GIOIOSI”

“Siamo molto felici di questo Sanremo perché ci siamo divertiti tanto e abbiamo avuto un sostegno incredibile”, ha detto Veronica de La Rappresentante di Lista. Avranno preferito questo Sanremo o quello dello scorso anno? “Probabilmente questo, ma perché le sensazioni sono ancora vive. I prossimi mesi saranno ancora più gioiosi”, ha concluso Dario de La Rappresentate di Lista.

DARGEN D’AMICO A “L’INDIGNATO SPECIALE”: “HO TROVATO UN AFFETTO PER IL BRANO CHE NON PENSAVO ESISTESSE”

Come è stata quest’esperienza per Dargen D’Amico? “Ho trovato un affetto per il brano che non pensavo esistesse”, ha detto il cantante in diretta su RTL 102.5.

“Mi sono fatto trascinare dagli eventi durante quest’esperienza, non ho pensato troppo a programmare le cose”, ha raccontato il cantante.