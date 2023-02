Sanremo 2023, il giorno di Al Bano che incontra sul palco Gianni Morandi

Torna a Sanremo e conosce bene quel palco, che fa tremare i cantanti di ogni età. Per Al Bano Carrisi, che vanta una carriera esagerata, Sanremo significa un ritorno a casa.



Il pubblico attende con ansia il ritorno sul palco dell'Ariston del Leone di Cellino, che stavolta si esibirà con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Si tratta della prima volta. Un evento unico, che piacerà molto al pubblico.

La tradizione della canzone italiana e la Generazione Zeta, rappresentata sul palco dell'Ariston da molti cantanti in gara. Del resto, proprio Amadeus ha raccontato a Radio Zeta: "Voi siete la mia fonte d'ispirazione. Ascolto sempre Zeta in auto, ma nel mio camerino c'è RTL 102.5" (puoi guardare la puntata del 27 dicembre su RTL 102.5 Play). Dopo Sanremo, Al Bano inizierà il tour nei teatri.

L'AMICIZIA TRA AL BANO E MORANDI

Quello che lega Morandi e Al Bano è una profonda amicizia. Entrambi hanno scritto la storia della musica italiana. Uno pugliese doc, per la precisione salentino, l'altro bolognese. Quattordici volte sul palco dell'Ariston: Al Bano sa che significa gareggiare al Festival. La sua prima volta è nel 1968 con il brano “La siepe”. E poi c'è l'altro gigante, Gianni Morandi. Eterno ragazzo. Stavolta sarà co-conduttore, dopo aver partecipato lo scorso anno a Sanremo con "Stai andando forte". Quante volte a Sanremo? Ben sette volte in gara con una vittoria nel 1987 in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Indimenticabile capolavoro musicale: "Si può dare di più".

Amadeus ha voluto Morandi al suo fianco. Un modo per dare al suo Festival un piccolo restyling. Ama, che conosce bene la televisione e la musica, ha puntato molto sui giovani. Sempre in radiovisione nella puntata speciale del 27 dicembre ha detto: "I ragazzi di Sanremo Giovani? Li avrei portati tutti". Insomma, è stato difficile per lui scegliere tra circa 500 canzoni. "Le ho ascoltate in auto nel tragitto Roma - Milano. Tutte, rigorosamente, senza nessun passeggero. Oppure con gli auricolari, sapete bene il motivo", ha raccontato.