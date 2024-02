Sanremo 2024, emozionante il ricordo di Toto Cutugno, la sua “Gli amori” sul palco dell’Ariston

Un altro momento molto emozionante della prima serata del Festival di Sanremo è stato il ricordo del grandissimo Toto Cutugno, morto il 22 agosto scorso all'età di 80 anni. “Pensare al Festival è impossibile senza pensare al grande Toto Cutugno. Toto ha partecipato 15 volte, lo ha vinto nel 1980 e soprattutto vivrà a Sanremo per sempre”. Con queste parole, Amadeus ha introdotto il momento dedicato alla memoria di uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Poco dopo sul tulle del teatro Ariston è stata proiettato il video della sua esibizione con “Gli amori” al Festival di Sanremo del 1990. L'orchestra ha accompagnato la voce di Cutugno aiutata anche dalla voce dei presenti nel teatro Ariston. Tra i brani che hanno portato Toto Cutugno maggiormente al successo c'è, senza dubbio, "L'Italiano", presentato a Sanremo nel 1983, dove si classificò quarto. La curiosità che forse non tutti sanno, è che in realtà la canzone era scritta inizialmente perché la cantasse Adriano Celentano, che però rifiutò. Da quì però, è poi nato il successo di Cutugno, divenuto famoso anche all'estero.