Sanremo 2024, Russell Crowe ospite all'Ariston nella terza serata del Festival

“Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno”. L’attore premio Oscar Russell Crowe sarà ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 8 febbraio. Ad annunciarlo questa mattina con una videochiamata a “Viva Rai2!” il conduttore e direttore artistico Amadeus.

RUSSELL CROWE SUL PALCO DELL’ARISTON GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Di una sua possibile partecipazione alla kermesse si parlava ormai già da mesi. Già ospite del Festival nel 2001, nell’edizione condotta da Raffaella Carrà, il gladiatore tornerà sul palco dell’Ariston insieme alla sua band: “Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues”, ha rivelato questa mattina Amadeus, che ha aggiunto: “Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1”. Subito il commento ironico di Fiorello: “Tutto a sue spese”. A confermare la sua presenza nella Città dei Fiori è stato lo stesso Russell Crowe, apparso in video nel morning show di Rai 2: “Ciao Amadeus, ciao Fiorello, sono felicissimo dell’invito al festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi. Non vedo l’ora di venire in Italia perché ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Ciò che mi connette all’Italia, ora lo so per certo, è un legame di sangue”, ha annunciato la star.