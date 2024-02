Sanremo 2024: Sale sul palco dell'Ariston John Travolta. Il re del sabato sera balla il ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus

Uno dei momenti più esilaranti della seconda serata del Festival di Sanremo è stato sicuramente quando il famosissimo attore John Travolta è salito sul palco dell'Ariston. Giorgia lo presenta e lo accoglie sul palco, sul qual l'attore sembra trovarsi subito a suo agio: "Quando avevo quattro anni ho visto "La strada" per la pima volta con mamma e papà mi e piaciuto moltissimo quel film. Mi sono innamorato di Giulietta Masina... mio papà mi aveva detto che era morta perchè le avevano spezzato il cuore e ho riposto che non sapevo si potesse morire per quello. Lì ho deciso che io non avrei mai spezzato il cuore a nessuno". Parlando poi con Amadeus, gli ha detto: "Complimenti, sei in gran forma per essere al tuo quinto Sanremo". Il conduttore ha risposto: "Quindi lo sai anche tu?". "Certo, in America non si parla d’altro", ha scherzato la star del cinema. Da qui però inizia il vero spettacolo: Amadeus con una prestazione appena sufficiente balla insieme a John Travolta sulle note de "La febbre del sabato sera". Poi su quelle di "Grease", ripercorrendo il balletto del suo Danny Zuko e successivamente Amadeus si è tolto le scarpe per ballare il tema di "Pulp Fiction". Ma non è finita qui! Lo spettacolo si sposta fuori l'Ariston dove ad attendere Amadeus e John Travolta, c'è Fiorello che è riuscito nell'impresa di far ballare alla star del cinema il ballo del qua qua, peccato che John Travolta si sia rifiutato di indossare il cappellino a forma di becco che gli avevano proposto di mettere. Possiamo ritenerci comunque soddisfatti, direi che vedere il quasi 70enne John Travolta ballare il ballo del qua qua sia già una vittoria! L'attore, lo ricordiamo, era già stato al Festival nel 2006, prestandosi anche allora a diverse gag: la più memorabile resta quella con Victoria Cabello che si fa massaggiare i piedi da lui.