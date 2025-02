Sanremo 2025, Fedez e gli occhi neri: lenti a contatto o pupille troppo dilatate?

Si scaldano i motori: è tutto pronto per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. In una Sanremo blindatissima sfilano gli artisti, sballottati da un’intervista all’altra, da un evento all’altro, da uno shooting all’altro, senza soluzione di continuità. La kermesse diventa una sorta di gigantesca lente d’ingrandimento, attraverso cui tutta la spasmodica attenzione voyeuristica di fan e appassionati di musica viene filtrata. Ogni fotografia viene scandagliata al millimetro, ogni dettagli del look di un cantante può scatenare dietrologie e generare retroscena inediti. È quello che è successo ieri con una foto di Fedez, diventata virale sui social, in seguito al dibattito che ne è scaturito dopo la pubblicazione. Al centro dell’attenzione, gli occhi dell’artista, le cui pupille completamente nere non sono passate certo inosservate.





Le pupille

Per una volta non sono i gossip e gli affari di famiglia del cantante a generare commenti e a polarizzare le opinioni sui social. A far entrare Fedez tra i trend della rete, una sua fotografia scattata ieri sul tradizionale green carpet, davanti al teatro Ariston, in cui è ritratto con un mazzo di fiori in mano. Il cantante aveva appena finito le prove sul palco del suo brano Battiti (con cui è in gara alla kermesse); una performance accolta dagli applausi del pubblico di giornalisti, seduti in platea pronti a pubblicare i loro resoconti.

Giunto sul tappeto verde, ad attirare l’attenzione sono state le pupille del rapper, talmente dilatate da rendere anche l’iride invisibile e, dunque, nero.