Sanremo, Amadeus pensa a Jovanotti? Il rumors sul primo big che potrebbe essere in gara Photo Credit: agenziafotogramma.it

Perché Saremo è Sanremo. E non si discute. Il conto alla rovescia per il Festival è già iniziato. C'è molta attesa. Amadeus, conduttore e direttore artistico, è al lavoro per la selezione dei Giovani, ma per i Big circola un nome. C'è un'indiscrezione che viene battuta dall'Adnkronos: si tratta di Jovanotti.

L'arrivo di Lorenzo Cherubini sul palco dell'Ariston è del 2022 durante la serata della cover. Indimenticabile. L'Adnkronos - diretta da Davide De Sario- scrive: "Gira insistentemente la voce che Amadeus potrebbe riuscire a convincere, per quello che al momento viene narrato come l'ultimo festival della sua gestione, Lorenzo Jovanotti Cherubini a tornare in gara, a 35 anni dalla sua unica partecipazione nel 1989 con il brano Vasco".

L'INCIDENTE IN BICICLETTA

Jovanotti, appassionato da sempre di viaggi e bicicletta, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio negli scorsi mesi. L'incidente in bicicletta è avvenuto a Santo Domingo. L'ultima indiscrezione sulla sua partecipazione a Sanremo come big accende i riflettori sulla gara canora più attesa.

Non solo Jovanotti. L'Adnkronos, poi, ipotizza anche l'arrivo all'Ariston dei Negramaro e dei The Kolors (vincitori del Power hits estate di RTL 102.5 con Italodisco). Spunta anche il nome dei Subsonica e di altri artisti come Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Tedua.

AMADEUS AL LAVORO PER IL FESTIVAL 2024

Decine e decine di canzoni. Amadeus, da mesi, sta ascoltando i brani giunti alla direzione artistica. E' un lavoro certosino che richiede molta attenzione e che il conduttore e direttore di Sanremo porta avanti con rigore. Lo scorso anno, in occasione di una puntata speciale in radiovisione su RTL 102.5, ha raccontato che durante i viaggi in auto Roma - Milano (dove vive) ascolta con attenzione i brani. Ovviamente da solo. Senza orecchie indiscrete.

SANREMO GIOVANI E FIORELLO

Il 19 ottobre si sono chiuse le iscrizioni per Sanremo Giovani. Dei 26 artisti che saliranno sul palco a febbraio, 3 saranno infatti i primi classificati di Sanremo Giovani.

Rebus Fiorello. Ci sarà all'Ariston? Forse sì. In Rai, in questi giorni, si parla del possibile trasloco del 'Glass' di 'Viva Rai2' a Sanremo, per le dirette post Festival