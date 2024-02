Sanremo, buona la prima, ascolti record per la serata d'apertura: Amadeus, privilegio e responsabilità

Il quinto Festival di Sanremo targato Amadeus ha debuttato con una media di ascolti di 10 milioni 561 mila telespettatori con il 65.1% di share. Un risultato che ha fatto sì che il conduttore e direttore artistico abbia superato sé stesso. L'anno scorso, la prima serata fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori e il 62.5% di share.





Sanremo come la Nazionale di calcio, unisce l'Italia, dice Amadeus

"Vorrei fare un applauso alla musica, i risultati arrivano grazie a questo", ha detto Amadeus in conferenza stampa. "Grazie ai cantanti in gara, a Marco Mengoni - bravissimo -, a mio fratello Ciuri, geniale", ha proseguito. "Avevo detto che sceglievo gli amici, persone che hanno una storia, ed è stata una festa incredibile, con gente davanti all'Ariston fino alle 4 del mattino", ha concluso. Poi una volta di più esclude un sesto Festival di fila, sono certo che la Rai troverà un nuovo bravissimo allenatore, ha detto ancora Amadeus, paragonando Sanremo alla Nazionale, "unisce e smorza le polemiche come la Nazionale di calcio" ha aggiunto. Poi non conferma un progetto di uno show con Fiorello e ringrazia la moglie Giovanna, "senza di lei non avrei potuto fare tutto ciò che ho fatto", ha detto

La classifica della prima serata e i cantanti in gara stasera

Al termine dell'esibizione dei 30 artisti in gara, questi i primi cinque che occupano i vertici della classifica parziale, stilata sulla base dei voti della sala stampa: Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood. Questa sera invece si esibiranno solo 15 cantanti e saranno accompagnati sul palco dai rimanenti artisti che non si esibiscono. Nel corso della conferenza stampa sono stati sorteggiati i cantanti e gli accoppiamenti: Fred De Palma presentato da Ghali, Renga -Nek presentati da La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen D'Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai BNKR44, Emma presentata da Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, BigMama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri, Clara presentata da Negramaro.