Santiago di Compostela: al vaglio limiti ai turisti durante l'estate. Cosa sarà del "cammino" del pellegrino?

Il cammino più lungo di sempre, quello percorso da migliaia e migliaia di fedeli ogni anno. I più temerari lo intraprendono anche d'inverno, anche se vanno incontro a tante difficoltà.

Dai Pirenei a Santiago di Compostela, fedeli di ogni età, camminano con lo zaino in spalla, una conchiglia (simbolo del pellegrino), un cambio e il telefono rigorosamente spento. Poi lo sguardo rivolto verso l'alto. Un cammino spirituale, ma anche interiore, dove è possibile ritrovare se stessi.

LA DECISIONE DI SANTIAGO

L'amministrazione comunale di Santiago di Compostela studia la possibilità di introdurre limiti all'accesso dei turisti in alcune zone "saturate" della città. A spiegarlo è Míriam Louzao, assessora al Turismo in questa località spagnola, parlando ai microfoni della radio Cadena Ser.

Louzao ammette che "c'è certa preoccupazione" per gli "atteggiamenti" di alcuni visitatori, circostanze che hanno portato a proteste in alcuni quartieri, e ha aperto a opzioni per "regolare" i flussi" di turisti e pellegrini in arrivo nella città.

LE PAROLE DELL'ASSESSORA

Da inizio anno, secondo Cadena Ser, sono arrivati a Santiago 28.213 pellegrini: si tratta di una cifra superiore del 66% rispetto a quella dello stesso periodo del 2023. Ecco perché sarebbero necessari interventi urgenti.

"Vediamo come sempre più zone regolano il numero di visitatori, e penso che ci stiamo muovendo nella stessa direzione", dice citando l'esempio di San Sebastián, dove è stato limitato a 25 il numero di persone nei gruppi di turisti organizzati. "Stiamo studiano possibili modifiche delle ordinanze comunali.

IL FILM ISPIRATO AL CAMMINO DI SANTIAGO

Il cammino del peregrino è scandito dal pernottamento negli ostelli, che costano pochi euro a notte e dove è possibile lavarsi, cenare e risposare prima di rimettersi in viaggio. Il percorso intero (anche se ce ne sono tanti diversi di varia lunghezza) è lungo 781 chilometri. Per raggiungere da Santiago il capo di Finisterre occorre camminare per altri 90 chilometri. E molti lo fanno.

C'è un bellissimo film, girato nel 2010 che ripercorre questo viaggio. S'intitola: Il cammino per Santiago (The Way), diretto e interpretato da Emilio Estevez.



Alla fine del cammino al pellegrino viene rilasciata la Compostela, un documento che certifica il completamento del Cammino di Santiago. Viene concessa dalle autorità ecclesiastiche presso la Cattedrale di Santiago.