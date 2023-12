Sarà un Natale con temperature "primaverili"

Un vasto anticiclone dalla Vigilia di Natale interesserà l'Europa centro-occidentale, salendo dal Nord Africa, proprio come avviene solitamente in Estate, fin sul bacino del Mediterraneo bloccando, ogni perturbazione, tipica di questo periodo dell'anno. Conswguenza più tangibile saranno le temperature, che si porteranno ben oltre le medie, in particolare sulle Alpi con valori superiori di circa +10°C e al Centro-Sud. Situazione che si protrarrà anche per le giornate di Natale e Santo Stefano: sole e temperature massime fin verso i 15°C al Sud. Complice l'assenza di vento, dovremo infatti fare i conti con l'altra faccia della medaglia dell'alta pressione durante la stagione invernale, ovvero con le nebbie sulle pianure del Nord, specie di notte e dopo il tramonto.