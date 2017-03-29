Scala, si balla con La Valse, Symphony in C e Shéhérazade

Redazione Web

29 marzo 2017, ore 12:56 , agg. alle 13:36

Nuovo trittico per il balletto scaligero con due debutti accanto a Balanchine

Nuovo appuntamento al Teatro alla Scala di Milano con il Corpo di Ballo che propone dal 19 aprile al 13 maggio in una serata che vede due prime assolute, due creazioni italiane: "Shéhérazade" di Eugenio Scigliano e "La Valse", affidata a Stefania Ballone, Matteo Gavazzi e Marco Messina, artisti del ballo con già all'attivo alcune esperienze coreografiche. A questi si aggiunge "Symphony in C" con coreografia di George Balanchine © School of American Ballet. Protagonisti saranno l'étoile Roberto Bolle, i primi ballerini e i solisti del Corpo di Ballo. Sul podio il maestro Paavo Järvi, al suo debutto in un balletto alla Scala.
INFORMAZIONI 19, 21, 27, 28 aprile 20174 (2 rappr), 10 (2 rappr.), 11, 13 maggio 2017La Valse / Symphony in C / Shéhérazade Prezzi da € 11 a € 150Recita ScalAperta da € 5,5 a € 75www.teatroallascala.org

