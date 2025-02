Scambio di prigionieri tra Usa e Russia, per Washington irrealistico pensare che l’Ucraina possa tornare ai confini del 2014

Ucraina al centro di un vertice che si è tenuto oggi a Bruxelles. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth gela l’Europa. L'adesione di Kiev alla Nato non è un risultato realistico all’interno di un possibile accordo di pace con la Russia, secondo il nuovo capo del Pentagono che con il suo intervento ha aperto la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina, presieduto dalla Gran Bretagna. Il presidente Donald Trump intende porre fine al conflitto ma, ha spiegato Hegseth, anche se gli Usa vogliono un'Ucraina sovrana, l’obiettivo di riportarla ai confini precedenti al 2014 è irrealistico. Sempre più stretti i rapporti tra Washington e Mosca. Lo conferma lo scambio di prigionieri in atto. Dopo la liberazione da parte delle autorità russe del cittadino americano Marc Fogel, un insegnante condannato a 14 anni di carcere per possesso di droga, l'amministrazione Trump sta rilasciando Alexander Vinnik, un cyber criminale russo che l'anno scorso si è dichiarato colpevole di cospirazione. Il Cremlino non ha né confermato né smentito un presunto incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che ieri era a Mosca per riaccompagnare in patria Mark Fogel. "Non ho nulla da dirvi su questo argomento, non ho informazioni in merito per voi", ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass.





Il piano B di Zelensky

Se l'Ucraina non sarà ammessa nella Nato, dovrà raddoppiare il numero dei suoi militari. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista all'Economist. "Se l'Ucraina non è nella Nato, significa che l'Ucraina costruirà la Nato sul suo territorio. Quindi, abbiamo bisogno di un esercito grande quanto quello che hanno oggi i russi. E per tutto questo, abbiamo bisogno di armi e soldi. E chiederemo questo agli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente ucraino, in merito a quello che ha definito il suo piano B. Zelensky, in base a quanto si è appreso, ha incontrato oggi a Kiev il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.