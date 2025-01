Sci, Coppa del Mondo, super Sofia Goggia vince a Cortina, terzo posto per Federica Brignone

SOFIA GOGGIA SHOW

Dopo una delusione nel SuperG di Sankt Anton a causa di un errore di linea, Sofia Goggia ha ritrovato la sua forma migliore vincendo con autorità la discesa libera di Cortina. La campionessa bergamasca ha dimostrato ancora una volta di essere tra le più forti della disciplina, conquistando la sua ventiseiesima vittoria in Coppa del Mondo. Sulla celebre Olympia delle Tofane, Goggia è stata impeccabile soprattutto nel tratto centrale della pista, dove ha fatto la differenza grazie alla sua tecnica e al coraggio. Nonostante abbia perso qualche decimo allo Scarpadon, è riuscita a riprendere velocità al Rumerlo, dove ha raggiunto un’accelerazione straordinaria, la più alta registrata nella gara. Con un tempo di 1’33″95, ha distaccato la norvegese Lie di 42 centesimi, confermandosi la regina della velocità. Questo successo le consente anche di raggiungere Isolde Kostner al primo posto tra le atlete più vincenti su questa pista.





BRIGNONE LEADER DI COPPA DEL MONDO

Ottima prova anche per Federica Brignone, che ha conquistato un prezioso terzo posto. La sciatrice valdostana ha tenuto un ritmo molto vicino a quello di Lie per gran parte della discesa, ma un piccolo errore dopo il Rumerlo, dove è andata leggermente lunga di linea, le è costato alcuni centesimi preziosi. Alla fine, il suo distacco da Goggia è stato di 55 centesimi. Nonostante ciò, questo risultato ha un valore speciale per Brignone, che per la prima volta è salita sul podio su questa pista, migliorando nettamente il suo precedente record personale, una dodicesima posizione. Con i 60 punti guadagnati, Brignone torna in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, raggiungendo quota 539 punti e rilanciando la sua stagione.