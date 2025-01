Sci: Magnifica Federica Brignone, vittoria nel SuperG di Cortina. 4^ Curtoni, 5^ Goggia

Una gara ai limiti della perfezione per Federica Brignone che trionfa meritatamente nel Super G di Cortina d'Ampezzo e conquista la sua vittoria numero 31 in carriera, 75 invece i podi conquistati. La prestazione della sciatrice azzurra è stata davvero spettacolare, un tempo incredibile, 1:21.64, che le ha permesso di anticipare di 58 centesimi la rivale elvetica Lara Gut-Behrami. Una vittori che permette a Federica Brignone di consolidare il primo posto in classifica generale a 639 punti, mentre nella graduatoria di specialità soprassa Sofia Goggia al secondo posto. A proposito di Sofia (7/a classificata), le sue chance oggi sono evaporate già allo start: "Posso dire di aver commesso delle imperfezioni qua e là, ma la verità è che sono partita male - ha affermato la Goggia - e lo start resta un mio punto debole perché sono quasi rimasta con metà corpo nella casupola: la gara era già compromessa". Ottima anche la prova di Elena Curtoni che si ferma ai piedi del podio, quarta a 1.11.





BRIGNONE: "DESIDERAVO VINCERE QUI"

"Oggi quello che è stato bello è essere riuscita a fare quello che avevo visualizzato in testa, mi è venuto quasi tutto come volevo. Ho prediletto la spinta e la pulizia di curva, non mi interessava dove stessi passando. Qua a Cortina era una sfida che volevo combattere, non c'entrano le Olimpiadi, era una delle mie voci nella mia lista, volevo il podio qui. Le classifiche? Non mi interessano minimamente"