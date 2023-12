Sci, Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del Mondo, la portacolori di Rtl 102.5 ha trionfato nel Super G di St. Moritz

Sofia Goggia ha trionfato nel Super G di Coppa del Mondo di San Moritz , in Svizzera, prima gara veloce della stagione 2023-2024. Con il tempo di 1.16.63, con una discesa sempre in progressione, la portacolori di Rtl 102.5 si è presa la vittoria numero 23 in carriera , tornando, così, ad eguagliare Federica Brignone , oggi quinta, nel record assoluto di successi tra le azzurre. Sul podio, ma staccate, sono salite anche l'austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, settima Marta Bassino. Brutta caduta per Elena Curtoni dopo una spigolata ad alta velocità, ma, per fortuna, senza gravi conseguenze .





La soddisfazione di Sofia Goggia